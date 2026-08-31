Khoảnh khắc cậu bé nhảy khỏi xe trước khi xe máy điện bốc cháy dữ dội

ẤN ĐỘ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một cậu bé may mắn thoát nạn khi chiếc xe máy điện bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay trên đường.