Hải Phòng đẩy mạnh đầu tư xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng dành nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên đầu tư các công trình, dự án nông thôn mới mang tính đột phá.