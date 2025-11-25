Từ vùng biên viễn xa xôi của tỉnh Điện Biên, xã Quảng Lâm đang từng ngày thay đổi nhờ bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thông tin truyền thông. Trên những sườn núi cao, tiếng loa thông minh vẫn vang đều mỗi sáng, lan tỏa các chủ trương, chính sách, kỹ thuật sản xuất, cảnh báo an ninh biên giới… giúp đồng bào tiếp cận tri thức, mở lối phát triển.

Với hơn 17km đường biên, địa hình dốc và phức tạp, truyền thông cơ sở trở thành “sợi dây nối” quan trọng giữa chính quyền và người dân, giữa tri thức mới với vùng đất còn nhiều gian khó.

Được biết, xã Quảng Lâm có hơn 10.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm tỷ lệ lớn. Cuộc sống dựa vào nương rẫy và sản xuất tự cung, tự cấp khiến thu nhập bấp bênh, điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế. Khí hậu khắc nghiệt, đất đai manh mún càng khiến con đường phát triển thêm thử thách.

Tuy vậy, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mở ra hướng đi cụ thể. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của địa phương giảm còn 62,65%, hạ tầng giao thông cơ bản được cải thiện, đời sống tinh thần có chuyển biến rõ rệt.

Người dân Quảng Lâm cấy lúa vụ mùa.

Trong bức tranh đổi thay ấy, truyền thông giữ vai trò nền tảng. Hiện xã Quảng Lâm có 17 cụm loa phát thanh thông minh phủ đến từng bản. Trên 80% người dân được nghe đài hằng ngày. Mỗi năm, xã sản xuất khoảng 45 tin, bài với hơn 450 giờ phát sóng, tạo dòng chảy thông tin liên tục về pháp luật, nông nghiệp, an sinh xã hội, an ninh biên giới.

Cùng với hệ thống phát thanh, xã Quảng Lâm tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, tăng tương tác với người dân. Các buổi sinh hoạt bản lồng ghép tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng, bảo vệ đường biên, cột mốc; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp khí hậu.

Những cuộc họp bản trước đây chủ yếu trao đổi việc nội bộ, nay dần trở thành diễn đàn chia sẻ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, giới thiệu mô hình hay. Người dân hiểu hơn về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn áp dụng giống mới, thay đổi cách làm.

Một điểm nhấn đáng kể là chuyển đổi số. Xã đã thành lập 1 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và 19 tổ tại các bản. Thành viên tổ hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, VssID, Điện Biên Smart, thanh toán điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 100% cán bộ, công chức xã sử dụng tài khoản điện tử trong xử lý công việc, giúp thủ tục hành chính minh bạch và thuận tiện hơn.

Tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xã đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể theo dõi, đánh giá tiến độ xử lý theo thời gian thực. Sự chủ động này giúp giảm khoảng cách tiếp cận thông tin, tạo điều kiện cho người dân vùng cao tham gia môi trường số.

Song hành với truyền thông, các phong trào “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng bản xanh – sạch – sáng được lan tỏa rộng rãi.

Hướng đến giai đoạn 2025 – 2030, xã Quảng Lâm đặt mục tiêu mở rộng vùng phủ sóng phát thanh, truyền hình, viễn thông, đưa Internet đến từng hộ; tăng cường sản xuất nội dung truyền thông bằng song ngữ để đồng bào Mông dễ tiếp cận; bảo đảm 100% người dân được tiếp cận thông tin thiết yếu. Các mục tiêu này tạo nền tảng xây dựng cộng đồng số, chính quyền số và công dân số - yếu tố quan trọng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm tới.