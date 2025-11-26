Bước vào giai đoạn 2021 – 2025, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên đối mặt hàng loạt thách thức: dân cư phân tán, đường giao thông phần lớn là đường đất, sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chính quyền xã xác định xây dựng nông thôn mới muốn bền vững thì trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Xã triển khai đồng bộ nhiều hình thức truyền thông, bám sát đời sống và khơi dậy ý thức tự lực, quyết tâm của đồng bào Mông, Thái. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể được kiện toàn theo hướng hoạt động sát dân, sát bản. Có 20 tổ dân vận tại 20 bản trở thành cánh tay nối dài đưa chủ trương, chính sách đến từng nóc nhà thông qua họp bản, loa truyền thanh, tuyên truyền miệng và các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Nhà văn hoá xã Tìa Dình (Điện Biên).

Nhờ cách làm linh hoạt, chủ trương xây dựng nông thôn mới dần đi vào nhận thức chung. Nhiều hộ dân thay đổi nếp nghĩ về sản xuất manh mún, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới.

Từ năm 2021 đến tháng 7/2025, xã đã có hơn 650 lao động làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh và gần 190 người đi làm việc ở nước ngoài. Nguồn thu nhập ổn định từ lao động xa nhà tạo điều kiện để người dân đầu tư cho gia đình, sửa sang nhà cửa, phát triển sản xuất.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Tìa Dình phát triển sản xuất hàng hóa. Cây bí xanh được xác định là sản phẩm OCOP chủ lực với 70ha gieo trồng mỗi năm, mang lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, các mô hình mới như lê vàng với 20,8ha (2ha đã cho thu hoạch), mắc ca gần 46ha, cà phê hơn 39ha và sa nhân 15ha đang mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.

Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Xã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về giống cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, kỹ năng quản lý tài nguyên và ứng dụng công nghệ trong tưới tiêu.

Song song với sản xuất, hạ tầng của xã từng bước khởi sắc. Tìa Dình hiện quản lý hơn 112km đường, trong đó 21,78km đã được bê tông hóa. Điện lưới quốc gia phủ kín 20/20 bản, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt hơn 98%. Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt gần 85%, hơn 76% hộ có nhà tiêu hợp chuẩn.

Công tác giảm nghèo cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Số hộ nghèo giảm từ 720 hộ năm 2021 xuống còn 511 hộ năm 2024, tốc độ giảm bình quân 6,92% mỗi năm. Hơn 300 ngôi nhà đã được hỗ trợ xây mới cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, góp phần ổn định đời sống và củng cố niềm tin của người dân vào các chương trình an sinh xã hội.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều điểm sáng. Phong trào văn hóa thể thao phát triển mạnh, 20/20 bản duy trì danh hiệu Bản văn hóa. Hội xuân Mông được tổ chức thường niên, thu hút hơn 10.000 lượt khách mỗi năm, góp phần bảo tồn bản sắc và thúc đẩy du lịch cộng đồng. Công tác y tế được nâng cao chất lượng, xã đang phấn đấu đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong năm 2025.

Điều được đánh giá cao là văn hóa đối thoại giữa chính quyền và nhân dân được duy trì thường xuyên. Những kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời, quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, an ninh trật tự được giữ vững. Sự tin tưởng của người dân chính là nền tảng quan trọng giúp Chương trình xây dựng nông thôn mới lan tỏa sâu rộng.

Có thể nói, những quả đạt được trong giai đoạn 2021 – 2025 đã mở ra hướng phát triển cho Tìa Dình. Thời gian tới, xã tiếp tục lấy tuyên truyền làm trọng tâm, đổi mới hình thức tiếp cận, phát huy vai trò người uy tín, nhân rộng mô hình hay để nâng cao chất lượng cuộc sống và tiến từng bước vững chắc trên hành trình xây dựng nông thôn mới.