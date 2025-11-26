Trên dải đất biên cương Tây Bắc, công tác truyền thông đang trở thành động lực quan trọng giúp tỉnh Điện Biên vượt qua thách thức để xây dựng nông thôn mới. Những thay đổi về nhận thức, cách làm của người dân vùng sâu, vùng xa cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc đưa thông tin đến đúng nơi, đúng đối tượng và phù hợp với đặc thù văn hóa từng cộng đồng.

Điện Biên là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt mạnh, dân cư phân tán và tỷ lệ hộ nghèo cao. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới, gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn Trung ương phân bổ chưa đồng bộ; cơ cấu vốn sự nghiệp chi tiết tới từng dự án thành phần khiến cơ sở lúng túng trong lập kế hoạch. Đời sống đồng bào còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí chưa đồng đều, tập quán sản xuất lạc hậu ở một số nơi vẫn là rào cản lớn.

Truyền thông mang lại sự chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần và nhận thức của cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, Điện Biên đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động ban hành nghị quyết, kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng giúp toàn bộ hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, tạo nền tảng để công tác truyền thông trở thành "cầu nối" đưa chính sách đi vào cuộc sống.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là phát huy vai trò người uy tín và các điển hình tiên tiến trong cộng đồng. Chỉ trong 5 năm, toàn tỉnh tổ chức 42 lớp tập huấn với hơn 2.100 người uy tín tham gia; 9 hội nghị biểu dương với hơn 300 gương tiêu biểu; 19 đoàn đi học tập kinh nghiệm thu hút 731 lượt cán bộ và người dân. Chính những nhân tố tích cực này đã góp phần lan tỏa thông tin, tạo sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm ở mỗi thôn bản.

Cùng với lực lượng nòng cốt là người uy tín, công tác phổ biến pháp luật được triển khai linh hoạt. Toàn tỉnh tổ chức 49 hội nghị tập huấn, 67 cuộc tuyên truyền thu hút trên 3.400 lượt người tham dự. Hơn 527 nghìn tờ gấp, gần 3.000 tài liệu nghiệp vụ và nhiều pano, tờ rơi được phát hành tới tận bản làng. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thu hút gần 6.700 người tham gia, tạo sân chơi bổ ích, giúp nâng cao hiểu biết pháp lý của người dân, đặc biệt là thanh niên vùng cao.

Trên báo chí Trung ương và địa phương, 51 bài viết phản ánh các mô hình hay, cách làm sáng tạo đã khiến chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Các bản tin truyền hình, chương trình truyền thanh tiếng dân tộc được sản xuất thường xuyên, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin của đồng bào ở địa bàn xa trung tâm.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin mở ra hướng truyền thông mới phù hợp xu thế số hóa. Điện Biên đã đầu tư 114 điểm hỗ trợ công nghệ thông tin tại 90 xã, giúp người dân từng bước làm quen với dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và chợ trực tuyến. 10 lớp tập huấn thương mại điện tử, 6 lớp về kỹ năng giao dịch số đã giúp hàng trăm hộ dân biết cách quảng bá nông sản địa phương, kết nối thị trường rộng lớn hơn ngoài phạm vi thôn bản.

Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở ngành và UBND các huyện chủ động kiểm tra tiến độ thực hiện, bảo đảm nguồn lực được sử dụng minh bạch, hiệu quả. Cách làm này giúp kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tạo niềm tin cho người dân khi tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những nỗ lực truyền thông đã mang lại sự chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần và nhận thức của cộng đồng. Bà con mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chủ động tham gia phong trào xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và mô hình kinh tế mới. Nhiều địa phương hình thành phong trào thi đua học hỏi, làm theo các điển hình tiêu biểu. Vai trò người uy tín tiếp tục được khẳng định qua việc vận động dân bản xóa bỏ hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận thông tin giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, tạo môi trường mở để người dân nâng cao hiểu biết, kết nối thị trường và tham gia vào tiến trình chuyển đổi số.

Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Điện Biên kiến nghị Trung ương hoàn thiện hành lang pháp lý, gộp các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình thống nhất, nhằm giảm chồng chéo và tăng hiệu quả thực hiện. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, đa dạng hóa kênh tiếp cận, đưa thông tin đến từng hộ dân, bảo đảm mọi người đều được hưởng lợi từ chính sách.

Với định hướng đúng đắn và cách làm linh hoạt, Điện Biên đang xây dựng nền tảng vững chắc để nông thôn mới lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến toàn diện trong đời sống vùng cao biên giới.