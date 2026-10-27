Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ đã đổ về từ sớm, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt trước buổi biểu diễn. Nhiều khán giả mang theo lightstick vương miện, diện trang phục cá tính, và hào hứng chụp hình lưu niệm sau khi hoàn tất thủ tục vào sân. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi, từ thế hệ 8x, 9x đã gắn bó qua nhiều năm tháng cho đến các bạn trẻ Gen Z. Tất cả cùng hòa mình vào không khí sôi động, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng BigBang.
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