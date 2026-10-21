Trước thềm hai đêm diễn Bigbang tại Mỹ Đình ngày 24–25/10, VPBank Flagship tại 89 Láng Hạ (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của người hâm mộ với không gian pop-up store, merchandise chính hãng và loạt trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Người hâm mộ phấn khích, xếp hàng dài cả cây số săn merchandise

Những hàng dài người hâm mộ chờ mua merchandise đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các concert K-pop quốc tế. Giờ đây, V.I.P Việt cũng có cơ hội trực tiếp hòa vào không khí ấy ngay tại Hà Nội.

Chính thức mở bán từ ngày 17/10, hai Official Pop-up Store tại VPBank Flagship (89 Láng Hạ) và The Garden Shopping Mall nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ.

Hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng trước trụ sở ngân hàng VPBank để mua merchandise Bigbang.

Thay vì phụ thuộc vào dịch vụ mua hộ, chờ hàng vận chuyển từ nước ngoài hoặc lo ngại hàng giả, fan Việt giờ đây có thêm lựa chọn tiếp cận merchandise chính hãng ngay trong nước. Đáng chú ý, danh mục sản phẩm tại Hà Nội khá phong phú, với gần 70 mặt hàng khác nhau cùng lúc lên kệ.

Người hâm mộ Bigbang “trên tay” chiếc Light Stick phiên bản kỷ niệm 20 năm của nhóm.

Tâm điểm của mọi sự chú ý là Official Light Stick 20th Anniversary Edition - chiếc "vương miện" phiên bản kỷ niệm hai thập kỷ rực rỡ của Bigbang. Bên cạnh đó, các item mang đậm dấu ấn visual như áo T-shirt Hanoi Edition thiết kế riêng cho fan Việt, hoodie, keyring, sticker, bandana cho đến phụ kiện tùy biến lightstick cũng liên tục rơi vào tầm ngắm của hội mê làm điệu.

Minh Anh, 27 tuổi, (Hà Nội) chia sẻ: “Cảm giác tự tay bóc seal cây lightstick chính hãng mua ngay tại Việt Nam rất thích! Trước đây, tôi thường phải theo dõi các đợt gom đơn, vừa lo hàng giả vừa phải chờ đợi. Lần này có thể trực tiếp chọn mua và mang đồ về ngay, cảm giác háo hức trước concert càng rõ hơn”.

Cú chuyển mình thức thời từ VPBank

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa concert năm nay là sự xuất hiện của Official Pop-up Store ngay tại VPBank Flagship Hà Nội, số 89 Láng Hạ.

Không gian giao dịch ngân hàng được bố trí để phục vụ hoạt động giới thiệu và bán merchandise Bigbang, mở ra một cách tiếp cận mới trong việc kết nối thương hiệu tài chính với cộng đồng yêu âm nhạc.

Tại đây, người hâm mộ có thể lựa chọn merchandise, chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ những khoảnh khắc trước thềm concert. Các khu vực mang nhận diện tour diễn cũng trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ, nơi những chiếc túi đồ mới mua, lightstick và các món quà lưu niệm được hào hứng khoe trên mạng xã hội.

Biến trụ sở ngân hàng thành Official Pop-up Store, VPBank trở thành người trực tiếp kiến tạo trải nghiệm cho khách hàng.

Không khí tại pop-up store mang màu sắc của một buổi gặp gỡ fandom. Người hâm mộ bàn nhau lựa chọn trang phục cho hai đêm diễn, trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị lightstick, chuyền tay chiếc lightstick vương miện, hào hứng chỉ nhau cách tải app đồng bộ đèn và thay pin sẵn sàng. Bên cạnh đó, họ còn chia sẻ những bài hát yêu thích và háo hức chờ ngày được gặp thần tượng. Những câu chuyện tưởng chừng rất riêng của từng fan lại tìm thấy tiếng nói chung trong tình yêu dành cho Bigbang.

Đằng sau trải trên là cú chuyển mình đầy thức thời từ VPBank. Thay vì đóng khung trong vai trò quen thuộc của một nhà tài trợ truyền thống chỉ xuất hiện thụ động với logo trên tấm vé hay phông sân khấu, VPBank đã chủ động định nghĩa lại cuộc chơi khi trở thành người trực tiếp kiến tạo trải nghiệm.

VPBank hiểu rằng, với người trẻ, một đại nhạc hội đẳng cấp không chỉ gói gọn trong 2-3 tiếng đồng hồ thăng hoa dưới ánh đèn sân khấu, mà còn là hành trình cảm xúc được nuôi dưỡng từ sự háo hức trước sự kiện. Bằng việc mang trọn vẹn concept store chuẩn quốc tế về Việt Nam và nâng niu từng điểm gặp gỡ trước giờ G, VPBank khéo léo biến sự chờ đợi vốn sốt ruột thành những khoảnh khắc tận hưởng đáng nhớ.

VPBank có cú chuyển mình thức thời để mang đến trải nghiệm “độc nhất” cho V.I.P Việt.

Điều này cũng là một mảnh ghép hoàn hảo trong chiến lược dài hạn của ngân hàng xanh. Không dừng lại ở những giải pháp tài chính thịnh vượng, VPBank ngày càng khẳng định vị thế của một thương hiệu dẫn dắt lối sống, luôn song hành cùng các sự kiện nghệ thuật quy mô toàn cầu nhằm mang những chuẩn mực thưởng thức đỉnh cao nhất về cho công chúng Việt. Đồng thời, bồi đắp và kiến tạo nên giá trị "thịnh vượng tinh thần" bền vững cho thế hệ mới.

Ngày 24 và 25/10 tới đây, hàng chục nghìn chiếc Bang Bong sẽ chính thức thắp sáng rực rỡ chảo lửa Mỹ Đình. Nhưng với cộng đồng V.I.P, cuộc hẹn thanh xuân với Bigbang thực chất đã bắt đầu từ khoảnh khắc họ cùng nhau hòa mình vào không gian VPBank Flagship, chia sẻ từng ánh mắt háo hức và tự hào ôm trọn món kỷ vật chính hãng trên tay.

(Nguồn: Ngân hàng VPBank)