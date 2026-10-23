Nhờ concert của BIGBANG tại Mỹ Đình (Hà Nội), thị trường vé máy bay và khách sạn tại Hà Nội đã tăng giá và rơi vào tình trạng "cháy phòng" và khan hiếm vé.

Chuyến lưu diễn mang tên BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: Cosmos) của nhóm nhạc nam đình đám dự kiến đi qua 19 thành phố với 33 buổi diễn trong kế hoạch ban đầu do YG Entertainment công bố, nhóm đã tổ chức các đêm diễn tại Goyang (Hàn Quốc), Oakland và East Rutherford (Mỹ), Paris (Pháp), London (Anh), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Singapore.

Việc Hà Nội được chọn là điểm đến chính thức trong tour diễn toàn cầu của nhóm chứng tỏ vị thế của thị trường Việt Nam đang được đánh giá cao, nhất là sau thành công của show diễn của G-Dragon năm ngoái.

BIGBANG được ví như những ông hoàng của K-Pop.

BIGBANG chưa đến Hà Nội, cơn sốt săn vé, lightstick đã lan khắp cộng đồng fan

Con số gần 70.000 lượt chờ mua vé được hệ thống ghi nhận chỉ ít phút sau khi mở bán vé bổ sung vào ngày 5/10/2026, hàng nghìn fan đổ về các điểm bán merchandise, thị trường sang nhượng sôi động trước hai đêm diễn tại Mỹ Đình. Sức hút của BIGBANG ở Hà Nội đang vượt khỏi câu chuyện âm nhạc, trở thành hiện tượng tiêu dùng gắn với ký ức và văn hóa fandom.

Trước ngày BIGBANG xuất hiện tại Sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, cộng đồng người hâm mộ đã trải qua nhiều tuần chạy đua để có mặt trong hai đêm diễn 24 và 25/10. Từ những màn săn vé nghẹt thở trên hệ thống trực tuyến đến cảnh xếp hàng dài mua lightstick, sức nóng của nhóm nhạc Hàn Quốc đang hiện diện trên nhiều mặt trận.

Trên mạng xã hội, thị trường sang nhượng vì thế cũng trở nên sôi động. Sau khi vé mở bán chính thức hết nhanh, nhiều tài khoản đã rao bán lại vé với giá cao hơn giá gốc khoảng 500.000 - 1 triệu đồng. Một số hạng vé được quan tâm nhiều có mức giá bị đẩy lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Theo khảo sát của phóng viên VietNamNet, nhờ concert của BIGBANG tại Mỹ Đình (Hà Nội), thị trường vé máy bay và khách sạn tại Hà Nội đã tăng giá và rơi vào tình trạng "cháy phòng" và khan hiếm vé, thậm chí nhiều kẻ lừa đảo còn nhân dịp này trục lợi đáng kể từ các tài khoản trung gian và độn giá vé lên tới hàng chục triệu.

Hàng nghìn người kéo đến khu vực đổi vé (vòng tay) tại sân vận động Mỹ Đình.

Đáng chú ý, cuộc đua săn vé không chỉ xoay quanh khả năng chi trả. Khi số lượng vé có hạn, người hâm mộ còn phải cân nhắc vị trí ngồi, quyền lợi đi kèm và rủi ro khi mua lại từ người khác. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng sau nhiều năm chờ đợi có thể khiến một bộ phận khán giả chấp nhận mức giá cao hơn dự kiến.

Từ cuộc đua săn vé đến hàng dài người chờ mua lightstick

Trong văn hóa của nền công nghiệp giải trí K-Pop, merchandise hay lightstick là những điều không thể thiếu đối với cộng đồng fan, nhất là khi tham gia concert.

Ngày 16/10, hàng trăm người hâm mộ xếp hàng tại điểm bán merchandise ở một trung tâm mua sắm ở Hà Nội với mong muốn sở hữu lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm và các món đồ lưu niệm chính hãng. Hình ảnh hàng dài người chờ đợi được chia sẻ trên Threads nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thế nhưng, sự háo hức ban đầu chuyển thành thất vọng khi lightstick và móc khóa, hai trong số những sản phẩm được săn đón nhất, chưa có sẵn để bán trực tiếp. Khách được hướng dẫn đặt trước, trong khi thời gian nhận hàng chưa được cam kết rõ ràng. Sự việc gây tranh cãi về cách tổ chức bán hàng, nhất là khi nhiều người đã dành hàng giờ chờ đợi.

Hình ảnh và các danh sách vật phẩm tại các điểm bán merchandise.

Dù vậy, sức mua không vì thế mà giảm nhiệt. Ngày 17/10, tại các điểm bán merchandise, hàng nghìn người tiếp tục xếp hàng từ sáng sớm. Có người đợi từ 5 giờ sáng, thậm chí có fan bay từ TPHCM ra Hà Nội chỉ để săn đồ lưu niệm.

Theo thông tin được công bố, danh mục merchandise của tour có gần 70 sản phẩm. Lightstick có giá 1,7 triệu đồng, móc khóa vương miện 700.000 đồng, áo phông dao động từ 1,3-3,5 triệu đồng. Một số sản phẩm có giá cao hơn, tùy loại và thiết kế.

Với mức giá này, việc mua merchandise không còn là khoản chi nhỏ bên cạnh tiền vé. Một fan muốn sở hữu lightstick, áo phiên bản Hà Nội và một vài món phụ kiện có thể phải chuẩn bị ngân sách vài triệu đồng, chưa tính chi phí di chuyển, ăn ở và các khoản phát sinh trong chuyến đi xem concert.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền. Bởi với họ, chiếc lightstick không đơn thuần là vật dụng phát sáng trong đêm diễn. Hàng nghìn chiếc gậy cùng xuất hiện trên khán đài tạo nên hình ảnh đặc trưng của văn hóa concert K-Pop, giúp người hâm mộ cảm nhận rõ hơn sự kết nối với nghệ sĩ và cộng đồng.

Lightstick chính thức của BIGBANG.

Những món đồ mang dấu ấn riêng của Hà Nội còn có giá trị lưu niệm. Sau khi concert kết thúc, chiếc áo in tên thành phố hay món phụ kiện của tour vẫn có thể được giữ lại như một dấu mốc cá nhân. Điều người hâm mộ mua vì thế không chỉ là sản phẩm hữu hình mà còn là ký ức về lần gặp thần tượng mà họ đã chờ đợi trong nhiều năm.

BIGBANG và giá trị mang tính huyền thoại của một thời thanh xuân

Ra mắt năm 2006, BIGBANG là một trong những cái tên tiêu biểu của K-pop thế hệ thứ hai, góp phần đưa dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả quốc tế thông qua những bài hit bất hủ như Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang.

Với nhiều V.I.P (tên gọi cộng đồng người hâm mộ BIGBANG), nhóm gắn liền với những năm tháng đầu tiên họ tiếp xúc với K-pop. Sau gần hai thập kỷ, việc được xem thần tượng biểu diễn trực tiếp mang ý nghĩa khác với việc theo dõi một nghệ sĩ mới nổi. Đó có thể là cơ hội gặp lại một phần ký ức, đồng thời đánh dấu hành trình đồng hành cùng nhóm qua nhiều giai đoạn của cuộc đời cộng đồng người hâm mộ.

Yếu tố thời gian càng đáng chú ý khi concert tại Hà Nội nằm trong tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm của BIGBANG. Những dấu mốc như vậy thường tạo ra nhu cầu đặc biệt đối với vé, vật phẩm phiên bản giới hạn và các sản phẩm gắn với từng địa điểm tổ chức. Với người hâm mộ, sở hữu một món đồ có chữ Hà Nội đồng nghĩa với việc lưu giữ dấu ấn của một chặng diễn cụ thể, thay vì chỉ mua một sản phẩm mang tên thần tượng.

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng.

Đó cũng là lý do sức nóng không dừng lại ở nhóm khán giả đã mua được vé. Những người chưa săn được vé vẫn tìm cách tham gia vào không khí chung thông qua merchandise, các hoạt động của fandom và những cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Trong khi đó, hình ảnh người hâm mộ xếp hàng, chia sẻ kinh nghiệm mua hàng và cập nhật tình trạng sản phẩm tiếp tục khiến sự kiện xuất hiện dày đặc trên các nền tảng trực tuyến.

Mạng xã hội vừa là nơi phản ánh sức hút, vừa góp phần khuếch đại cho concert. Một hình ảnh hàng dài người chờ mua lightstick có thể khiến những người chưa quan tâm nhiều bắt đầu tò mò; bài đăng về vé tăng giá lại thúc đẩy các cuộc tranh luận về chi phí tham dự. Từ đó, câu chuyện về BIGBANG mở rộng ra ngoài phạm vi âm nhạc, chạm đến cách người trẻ chi tiêu, thể hiện sở thích và tham gia vào cộng đồng.

MV "Bang Bang Bang" của BIGBANG thu hút gần 900 triệu lượt xem trên YouTube:

Nguồn: BIGBANG, YG Ent.