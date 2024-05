Theo CNN, lễ tang của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người đã tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay, diễn ra ở các thành phố lớn của Iran trong khoảng thời gian từ 21-23/5.

Theo Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri, người đứng đầu ủy ban lễ tang, lễ tang cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bắt đầu tại thành phố Tabriz, thành phố lớn nhất ở vùng núi phía Tây Bắc Iran, nơi chiếc trực thăng xấu số gặp nạn. Thi hài ông Raisi được đưa từ thành phố Tabriz về Tehran và sau cùng là về Mashhad, thành phố quê hương ông.

