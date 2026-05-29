Lung linh đêm hoa đăng lớn nhất TPHCM mùa Phật đảnTối 28/5, hàng nghìn người dân, phật tử tập trung về chùa Pháp Hoa, TPHCM tham gia lễ thả hoa đăng dịp Đại lễ Phật đản. Dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lung linh ánh nến sáng rực.
Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 18h30, hoạt động thả hoa đăng chính thức bắt đầu. Lượng người tập trung đông khiến giao thông trên các tuyến Trường Sa, Hoàng Sa và cầu Lê Văn Sỹ ùn tắc cục bộ.
Năm nay, chùa Pháp Hoa phát miễn phí hơn 6.000 hoa đăng, với nhiều đội tình nguyện hỗ trợ thả đèn xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.