Tối 28/5, hàng nghìn người dân và phật tử đổ về chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc, TPHCM) tham dự lễ thả hoa đăng mừng Đại lễ Phật đản.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 18h30, hoạt động thả hoa đăng chính thức bắt đầu. Lượng người tập trung đông khiến giao thông trên các tuyến Trường Sa, Hoàng Sa và cầu Lê Văn Sỹ ùn tắc cục bộ.

Năm nay, chùa Pháp Hoa phát miễn phí hơn 6.000 hoa đăng, với nhiều đội tình nguyện hỗ trợ thả đèn xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.