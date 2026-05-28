Tối 28/5, hàng nghìn người dân, phật tử đổ về chùa Pháp Hoa để tham gia lễ thả hoa đăng nhân dịp Đại lễ Phật Đản, khiến nhiều tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc như Hoàng Sa, Trường Sa, Lê Văn Sỹ đông nghịt người và xe.

Hai bên bờ kênh đông kín người dân. Trước khi tiến hành thả hoa đăng, các tăng, ni, phật tử và người dân tay nâng hoa đăng đứng đọc kinh, cầu nguyện trong giây phút thiêng liêng của lễ Phật đản.

Dòng người xếp hàng dài trước khu vực thả hoa đăng ngay từ sớm. Dịp này, nhà chùa chuẩn bị 6.000 hoa đăng để phát cho người dân tham gia lễ Phật đản.

Dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bừng sáng hàng nghìn ngọn nến hoa đăng mang theo những lời ước nguyện, cầu bình an.

Đội tình nguyện phụ trách nhận đèn hoa đăng từ mọi người để thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Bà Nguyễn Thị Liên (phường Gò Vấp) thành tâm mong cầu bình an, sức khỏe và an lạc. cho gia đình. “Đây là lần đầu tôi tham gia lễ thả hoa đăng dịp Phật đản. Dù đến sớm nhưng khu vực đã rất đông người”, bà nói.

Quỳnh Hương (phường Hạnh Thông) cho biết: “Không gian rất lung linh và ý nghĩa. Đây không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp để mọi người tìm sự an yên, gửi gắm những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình”, Hương nói.

Nhiều người dân cũng tự chuẩn bị hoa tại nhà và ghi lên cánh hoa những lời cầu chúc về bình an, sức khỏe.

Cát Tường cùng nhóm bạn hào hứng hòa vào dòng người xếp hàng chờ thả hoa đăng. “Năm nào chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để cùng tham gia lễ thả hoa đăng, dù rất đông người song không khí vẫn trang nghiêm, ai cũng thành tâm”, cô chia sẻ.

Lễ thả hoa đăng là hoạt động thường niên trong mùa Phật đản tại chùa Pháp Hoa, diễn ra vào tháng 4 âm lịch nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Đây được xem là hoạt động quy mô lớn nhất TPHCM trong dịp Phật đản hằng năm.

Dòng kênh lung linh nhìn từ trên cao đêm hoa đăng. Năm nay, đại lễ diễn ra từ ngày 17/5 đến 31/5, với nhiều hoạt động như tắm Phật, triển lãm văn hóa, thả hoa đăng...