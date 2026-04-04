Tối 4/4, hàng trăm giáo dân tề tựu về nhà thờ Giáo sứ Xóm Chiếu (phường Xóm Chiếu, TPHCM) để tham dự lễ Vọng Phục Sinh - thánh lễ quan trọng trong năm phụng vụ Công giáo.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khung cảnh buổi lễ diễn ra trang nghiêm. Trước khi vào thánh đường, mỗi giáo dân được tặng nến và trứng Phục sinh. Đây là hai biểu tượng giàu ý nghĩa: ngọn nến tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô chiến thắng bóng tối và sự chết, còn quả trứng là hình ảnh của sự hồi sinh và khởi đầu mới.