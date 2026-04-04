“Ngày lễ di động”

Phục sinh (Easter) là dịp để tín hữu tưởng niệm Sự phục sinh của Chúa Jesus – sự kiện Chúa Jesus sống lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Theo truyền thống Kitô giáo, sự kiện này được cho là diễn ra vào khoảng năm 30–33 sau Công nguyên, tại vùng đất Judea thuộc Đế chế La Mã.

Lễ Đi đàng Thánh giá tại giáo xứ Hoàng Mai (TPHCM) tối 3/4 đã tái hiện các phân đoạn trong 14 chặng Đàng Thánh giá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Jesus khi bị bắt giam, tra tấn, sỉ nhục và bắt vác thánh giá lên đồi Núi Sọ để chịu đóng đinh. Ảnh: Nguyễn Huế

Khác với nhiều ngày lễ có lịch cố định, Phục sinh là một ngày lễ di động. Trong các giáo hội Tây phương như Công giáo, Tin Lành và Anh giáo, ngày lễ được xác định là Chủ nhật đầu tiên sau kỳ trăng tròn đầu tiên kể từ hoặc sau điểm xuân phân (21/3). Vì vậy, Phục sinh có thể rơi vào khoảng từ 22/3 đến 25/4 hằng năm. Năm 2026, lễ Phục sinh là ngày 5/4.

Nguyên tắc này được định hình từ Công đồng Nicaea I năm 325 - một trong những hội nghị quan trọng nhất của Kitô giáo sơ khai. Mục tiêu là thống nhất thời điểm cử hành trên toàn giáo hội, tránh tình trạng mỗi nơi tổ chức vào một ngày khác nhau.

Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa Lịch Gregorian (được Công giáo sử dụng) và Lịch Julian (được Chính thống giáo sử dụng), ngày Phục sinh của Chính thống giáo Đông phương thường không trùng với Công giáo phương Tây.

Trong lịch sử, việc tính toán ngày Phục sinh từng là vấn đề gây tranh luận kéo dài hàng thế kỷ. Nhiều khu vực như Anh, Ireland hay châu Âu lục địa đã sử dụng các phương pháp khác nhau trước khi dần thống nhất theo cách tính của Alexandria – trung tâm học thuật nổi tiếng thế giới ở Ai Cập thời cổ đại.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Aleppo, Syria năm 1997, Hội đồng Các Giáo hội thế giới đề nghị cải cách phương pháp tính ngày lễ Phục sinh dựa trên các tính toán theo quan sát thiên văn trực tiếp. Điều này giúp loại bỏ khác biệt giữa các giáo hội Công giáo, Tin lành, Anh giáo (Tây phương) và Chính thống giáo (Đông phương). Cải cách này được đề nghị áp dụng từ năm 2001, nhưng cuối cùng nó không được các thành viên sử dụng.

Vị trí của Phục sinh trong năm phụng vụ

Đối với Kitô hữu, Phục sinh không phải là một ngày riêng lẻ mà nằm trong một chuỗi nghi lễ kéo dài nhiều tuần.

Với Giáo hội Công giáo, Phục sinh là đỉnh cao của năm phụng vụ. Trước đó là Mùa Chay, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro – thời gian tín hữu ăn chay, cầu nguyện và sám hối.

Thánh lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội tối 2/4. Ảnh: Tổng Giáo phận Hà Nội

Tuần trước Phục sinh được gọi là Tuần Thánh, gồm các mốc quan trọng:

Chúa nhật Lễ Lá : tưởng niệm việc Chúa Jesus vào Jerusalem

: tưởng niệm việc Chúa Jesus vào Jerusalem Thứ Năm Tuần Thánh : kỷ niệm bữa Tiệc Ly

: kỷ niệm bữa Tiệc Ly Thứ Sáu Tuần Thánh : ngày Chúa chịu đóng đinh

: ngày Chúa chịu đóng đinh Thứ Bảy Tuần Thánh: thời gian chờ đợi trong tĩnh lặng

Đỉnh điểm là lễ Vọng Phục sinh diễn ra vào tối thứ Bảy, mở đầu cho ngày Chủ nhật Phục sinh. Sau đó là Mùa Phục sinh kết thúc bằng lễ Hiện xuống.

Ở Chính thống giáo Đông phương, nghi thức có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng mang nét riêng. Mùa Đại Chay được tuân thủ nghiêm ngặt, tiếp nối là Tuần Thánh và lễ Phục sinh được cử hành vào nửa đêm - thời khắc tượng trưng cho sự chuyển giao từ bóng tối sang ánh sáng.

Phục sinh được xem là “lễ của mọi lễ”, có vị trí cao nhất trong toàn bộ năm phụng vụ.

Câu chuyện về sự phục sinh được ghi lại trong bốn sách Phúc âm của Tân Ước: Matthew, Mark, Luke và John. Theo đó, sau khi bị đóng đinh vào chiều thứ Sáu, thi hài Chúa Jesus được đặt trong mộ đá. Đến sáng Chủ nhật, ngôi mộ được phát hiện trống rỗng và Ngài đã hiện ra với nhiều môn đồ.

Các lần hiện ra này mang ý nghĩa củng cố niềm tin cho các tín hữu đầu tiên. Một trong những chi tiết nổi bật là việc Tông đồ Thomas chỉ tin khi tận tay chạm vào dấu đinh trên thân thể Chúa.

Ngoài Kinh Thánh, một số tài liệu lịch sử cũng đề cập đến sự kiện này. Tiêu biểu là trước tác của Flavius Josephus trong tác phẩm Antiquitates Judaicae. Dù đoạn văn liên quan đến Chúa Jesus còn gây tranh cãi về tính xác thực, nó cho thấy ảnh hưởng rộng lớn của câu chuyện Phục sinh trong thế giới cổ đại.

Các giáo phụ như Ignatius, Polycarp hay Justin Martyr cũng nhắc đến sự phục sinh trong các trước tác của mình, góp phần hình thành hệ thống tín lý Kitô giáo.

Đoàn rước cùng giáo dân cung nghinh linh tượng Chúa tiến về hang đá, tái hiện nghi thức táng xác trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đức tin, tình yêu và sự sống

Ngày nay, Phục sinh không chỉ giới hạn trong phạm vi tôn giáo mà đã trở thành một phần của văn hóa toàn cầu. Với nhiều người, đây là dịp để sum họp gia đình, nghỉ ngơi và tận hưởng mùa xuân.

Tuy nhiên, vượt lên trên các hoạt động lễ hội, thông điệp cốt lõi của Phục sinh vẫn giữ nguyên giá trị: niềm tin vào sự sống, khả năng vượt qua nghịch cảnh và hy vọng vào một khởi đầu mới.

Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, ý nghĩa này càng trở nên có giá trị, nhắc nhở con người về sức mạnh của niềm tin và sự tái sinh cả về tinh thần lẫn cuộc sống.

Từ một biến cố tôn giáo cách đây hơn hai thiên niên kỷ, Lễ Phục sinh đã trở thành biểu tượng toàn cầu của hy vọng và đổi mới. Dù được nhìn nhận dưới góc độ tín ngưỡng tôn giáo hay văn hóa, ngày lễ này vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, kết nối con người với những giá trị bền vững của nhân loại: Đức tin, tình yêu và sự sống.