Tối 24/12, đông nghịt người dân đổ về xóm đạo Phạm Thế Hiển (TPHCM) cầu nguyện, vui chơi, đón Giáng sinh 2025.

Theo ghi nhận của VietNamNet tại Giáo xứ Bình Thái nằm trên đường Phạm Thế Hiển, từ sớm, hàng trăm giáo dân đã có mặt tham dự thánh lễ cầu nguyện trong đêm Giáng sinh, tạo nên không khí trang trọng, ấm áp.