Đi đàng Thánh giá là một trong những sinh hoạt quan trọng của người Công giáo trong Tuần Thánh dịp Đại lễ Phục sinh.

Cây Thánh giá cao gần 4m được khoảng 8 người khiêng, di chuyển từ phía sau để vào trung tâm của nhà thờ giáo xứ Hoàng Mai.

Khi Thánh giá được dựng lên tại Đài Đức Mẹ và Đài Thánh Giuse, cha phó xứ Giuse Trần Văn Thực cử hành nghi thức tôn kính Thánh giá, mời gọi cộng đoàn hướng lòng về cuộc Thương Khó của Chúa.

Sau đó, là phần tái hiện các phân đoạn trong 14 chặng Đàng Thánh giá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Jesus khi bị bắt giam, tra tấn, sỉ nhục và bắt vác thánh giá lên đồi Núi Sọ để chịu đóng đinh.

Theo Kinh Thánh, Chúa Jesus vác thánh giá nặng, thường xuyên bị quân lính của Vương quốc Herod Judea, Đế quốc La Mã, đánh đòn. Người kiệt sức, ngã xuống đất ba lần.

Khi đến nơi hành quyết, Chúa Jesus bị lột hết áo, đóng đinh hai tay và chân lên cây thập giá.

Sau phần rước, giáo dân lần lượt suy niệm và cầu nguyện qua 14 chặng Đàng Thánh giá. Mỗi chặng gồm phần xướng tên, đọc lời suy niệm, sau đó cộng đoàn cùng cầu nguyện và hát đáp ca.

Cuối cùng, xác Chúa Jesus được tháo xuống. Đoàn rước cùng giáo dân cung nghinh linh tượng Chúa tiến về hang đá, tái hiện nghi thức táng xác trong không khí trang nghiêm.

Đoàn rước di chuyển chậm trong tiếng nguyện ca trầm lắng, nhiều người lặng lẽ dõi theo.

Tượng Chúa Jesus được đặt vào hang đá, rải bỏng đã được làm phép lành để mọi tín hữu cùng đến hôn chân Chúa. Mỗi giáo dân xếp hàng, lần lượt hôn chân tỏ lòng tôn kính, thể hiện tình yêu thương với Chúa, đồng thời nhìn nhận mình là người có tội, xin được thứ tha và sống yêu thương nhau như lời Chúa dạy.

Theo linh mục Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn, Chánh xứ Hoàng Mai, kiêm hạt trưởng hạt Xóm Mới, năm nay giáo xứ kỷ niệm 70 năm thành lập nên các sinh hoạt trong Tuần Thánh được tổ chức quy mô hơn. Giáo xứ tổ chức các nghi thức đặc biệt như ngắm nguyện trong Mùa Chay, tái hiện cuộc thương khó của Chúa Jesus vào Thứ Sáu Tuần Thánh, gồm các phần diễn nguyện, đóng đinh và táng xác.

“Lễ Phục Sinh là đại lễ quan trọng nhất đối với người Công giáo. Niềm tin vào việc Chúa Jesus chịu chết và sống lại mang lại hy vọng cho các tín hữu”, linh mục nói.

Để chuẩn bị cho các nghi thức, giáo xứ đã tập luyện trong khoảng một tháng. Hiện giáo xứ Hoàng Mai có khoảng 5.000 giáo dân, với ba linh mục phục vụ.