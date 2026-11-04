Suốt 18 năm, sư cô Hậu Liên dành tâm sức chăm sóc, nuôi dưỡng những người khuyết tật, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam. Tịnh xá Ngọc Lộ ở Quảng Trị không chỉ là nơi tu tập mà còn trở thành mái ấm của những phận đời nhiều bất hạnh.

LỜI TÒA SOẠN Phía sau những cổng chùa cổ kính, những tháp chuông nhà thờ ở khu vực Bắc Trung Bộ là những mái ấm đặc biệt, nơi các nhà tu hành đang ngày đêm chăm sóc, chở che cho những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nhiều cơ sở tôn giáo còn trở thành điểm tựa cho những người yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm thiết thực. VietNamNet giới thiệu loạt bài về những mái ấm nơi cửa Phật, nhà thờ, cùng những con người lặng thầm viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Bài 1: Vị sư thầy và những đứa trẻ được gửi lại cùng lời hẹn đón về

Mái ấm của những phận đời bất hạnh

Mỗi sáng, khi nhiều người còn chưa bắt đầu công việc, sư cô Hậu Liên đã tất bật chuẩn bị cơm nước, chăm lo sinh hoạt cho 10 người khuyết tật nặng đang được nuôi dưỡng tại Tịnh xá Ngọc Lộ, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Người cần được hỗ trợ ăn uống, người phải có người giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Những công việc tưởng chừng giản đơn ấy đã trở thành một phần cuộc sống của sư cô suốt nhiều năm qua.

Khi việc chăm sóc buổi sáng tạm ổn, sư cô cùng các cộng sự lại bắt tay làm nhang, trầm và tinh dầu thiên nhiên. Những sản phẩm được bán để tạo thêm nguồn thu, góp phần duy trì hoạt động của mái ấm.

Tịnh xá Ngọc Lộ, nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Tịnh xá Ngọc Lộ được hình thành từ năm 2008 tại thôn Tân Định, xã Cam Thành trước đây, nay thuộc thôn Tân Thành, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Người gây dựng cơ sở là sư cô Hậu Liên, tên thật Nguyễn Thị Hiền. Từ mong muốn có một nơi vừa tu tập, vừa chăm sóc những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sư cô từng bước xây dựng tịnh xá thành mái nhà chung cho những phận đời kém may mắn.

Sau 18 năm, nơi đây đã trở thành điểm tựa cho nhiều người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và những gia đình nghèo khó.

Theo thông tin từ tịnh xá, hiện cơ sở trực tiếp nuôi dưỡng 10 người khuyết tật nặng được cho là bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, hỗ trợ phục hồi chức năng cho khoảng 20 người và thường xuyên giúp đỡ khoảng 50 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Mỗi tháng, tịnh xá còn tổ chức trao khoảng 350 suất cơm miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật, các gia đình có con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và những lao động khó khăn.

Với sư cô Hậu Liên, điều quan trọng không chỉ là giúp người nghèo có một bữa ăn hay món quà, mà còn là mang đến cho những người yếu thế một nơi nương tựa, được quan tâm và chăm sóc lâu dài.

Sư cô Hậu Liên như người mẹ thứ hai, luôn yêu thương, chở che và chăm sóc những mảnh đời bất hạnh đang nương náu tại tịnh xá Ngọc Lộ

Chỗ dựa của ba anh em mang di chứng da cam

Trong những người được Tịnh xá Ngọc Lộ cưu mang, hoàn cảnh của ba anh em Mai Văn Khoa (sinh năm 2005), Mai Văn Tuyền (sinh năm 2007) và Mai Văn Tiến (sinh năm 2015) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ cơ sở, cả ba anh em đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Gia đình vốn khó khăn, lại thêm người cha mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi các con đều cần được chăm sóc lâu dài.

Trước hoàn cảnh ấy, ba anh em được đưa đến Tịnh xá Ngọc Lộ để nuôi dưỡng. Từ đây, các em có nơi ăn, chốn ở và có người chăm lo sinh hoạt hằng ngày, giúp gia đình phần nào vơi bớt gánh nặng.

Nhưng chăm sóc những người khuyết tật nặng không phải công việc có thể tính bằng ngày, bằng tháng. Có người gặp khó khăn trong vận động, có người hạn chế khả năng giao tiếp, không thể tự thực hiện những sinh hoạt thông thường.

Bởi vậy, ngoài việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sư cô Hậu Liên còn dành thời gian hỗ trợ vận động, bấm huyệt và phối hợp với những người đồng hành giúp người khuyết tật tập luyện theo khả năng.

Quá trình ấy đòi hỏi sự kiên trì, bởi với những người có tình trạng khuyết tật nặng, ngay cả những sinh hoạt đơn giản cũng có thể là thử thách.

“Các em đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Có những điều tưởng chừng rất bình thường với người khác nhưng với các em lại là điều khó khăn”, sư cô Hậu Liên chia sẻ.

Sư cô kể, từ năm 14 tuổi đã theo sư phụ tu tập. Trải qua những năm tháng gắn bó với cửa Phật, sự đồng cảm trước nỗi đau và bất hạnh của những người xung quanh ngày càng lớn dần.

Chứng kiến nhiều người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam phải sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác, sư cô mong muốn có một nơi để họ được yêu thương, hỗ trợ và không phải đơn độc đối diện với khó khăn.

Từ tâm nguyện ấy, Tịnh xá Ngọc Lộ dần trở thành mái ấm của nhiều người khuyết tật, trong đó có những trường hợp cần được chăm sóc lâu dài.

Các suất cơm thiện nguyện được chuẩn bị tại Tịnh xá Ngọc Lộ để trao cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

18 năm bền bỉ gieo yêu thương

Duy trì một mái ấm chăm sóc người khuyết tật nặng đòi hỏi không ít kinh phí, công sức và sự kiên trì.

Ngoài việc trực tiếp chăm sóc những người đang sinh sống tại tịnh xá, sư cô Hậu Liên còn kết nối các nhà hảo tâm, vận động nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động sản xuất nhang, trầm nụ và tinh dầu thiên nhiên cũng được duy trì, góp phần tạo thêm nguồn thu phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật.

Sư cô Hậu Liên bên thiết bị sản xuất trầm nụ tại tịnh xá. Hoạt động làm sản phẩm góp phần tạo nguồn thu phục vụ việc chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật

Không dừng lại ở việc chăm lo cho những người đang được nuôi dưỡng, tịnh xá còn đều đặn tổ chức nấu cơm thiện nguyện, hỗ trợ các gia đình nghèo và người yếu thế trong cộng đồng.

Đánh giá về hoạt động của tịnh xá, ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, ghi nhận những đóng góp của cơ sở đối với công tác an sinh tại địa phương.

“Nơi đây không đơn thuần là nơi tu tập, mà còn là nơi cưu mang, làm điểm tựa cho những mảnh đời bất hạnh. Những việc làm thiết thực của cơ sở này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội”, ông Ân chia sẻ.

18 năm trôi qua, nhịp sống tại Tịnh xá Ngọc Lộ vẫn gắn với những công việc bình dị: chuẩn bị từng bữa cơm, chăm sóc người khuyết tật, làm nhang, trầm để có thêm kinh phí duy trì mái ấm.

Với những người đang được cưu mang, nơi đây không chỉ có một mái nhà để trú ngụ, mà còn có những tấm lòng sẵn sàng ở bên, chăm sóc và sẻ chia cùng họ trên chặng đường nhiều khó khăn.

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