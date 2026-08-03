Hành khách hoảng loạn nhảy xuống biển khi phà chở 271 người bốc cháy dữ dội

INDONESIA – Một chiếc phà chở 271 người bất ngờ bốc cháy ngoài khơi đảo Madura, tỉnh Đông Java, khiến nhiều hành khách hoảng loạn nhảy xuống biển để thoát thân.