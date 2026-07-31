Khoảnh khắc máy bay gặp sự cố, lao xuống trúng 2 du khách tại điểm du lịch

TRUNG QUỐC – Hai du khách đã phải nhập viện cấp cứu sau khi một máy bay đang bay biểu diễn bất ngờ gặp sự cố, lao xuống khu vực có người đứng xem tại một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Thanh Hải.