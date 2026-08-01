Xe tải 'rụng' liên tiếp 2 bánh trên cao tốc, tài xế vẫn chạy mà không hay biết

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe tải bất ngờ rơi liên tiếp hai bánh phía sau khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, suýt gây tai nạn cho các ô tô di chuyển phía sau, đã thu hút sự chú ý của nhiều người.