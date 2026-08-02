Ô tô lao như tên bắn qua ngã tư rồi găm chặt vào hông xe buýt

AUSTRALIA – Một chiếc Toyota Yaris mất kiểm soát khi di chuyển qua ngã tư đông đúc, lao thẳng vào hông xe buýt và găm sâu vào thân xe sau cú va chạm mạnh.