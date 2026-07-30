Thót tim cảnh bé gái cùng chiếc cũi bị gió bão cuốn văng khỏi cửa hàng

TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc gây sốc khi một bé gái đang ngồi chơi trong cũi thì bất ngờ bị gió bão cuốn văng ra khỏi cửa hàng tiện lợi của gia đình.