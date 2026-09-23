9h sáng, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pa Tần, Thào A Tính ngồi trong lớp 2A2, chăm chú nhìn lên màn hình tương tác nơi thầy giáo đang giảng bài. Thi thoảng, cậu bé người Mông quay sang người bạn bên cạnh rồi lại hướng mắt lên phía trước.

Hơn 5 tháng trước, khi PV VietNamNet gặp Tính, cậu bé chưa có lớp học này.

Nhà Tính ở bản Nậm Xẻ, cách trường khoảng 26km. Đường xa, địa hình miền núi khiến mỗi lần đi và về của em đều vất vả. Vào mùa mưa, việc đi lại càng khó khăn hơn.

Quãng đường 26km vẫn còn đó. Nhưng cuộc sống đi học của Tính đã khác.