Sinh ra ở bản Nậm Xẻ (xã Pa Tần), Thào A Tính phải ở nội trú ngay từ lớp 1. Bố em, anh Thào A Thái, là một nông dân thuộc diện hộ nghèo. Vào mùa khô, chiếc xe máy của anh phải chạy mất vài giờ mới tới trường, còn mùa mưa đường bị chia cắt, có khi cả tháng Tính mới được về nhà một lần.

Trên cung đường nhọc nhằn ấy, Tính không phải là trường hợp duy nhất. Thầy Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trung Chải, nhắc đến những học trò khác như Tào A Tư (lớp 6A) hay Tào Me Hương (lớp 7A). Nhà các em cách trường khoảng 20 cây số, vì đông anh em, bố mẹ lại mải bám nương rẫy nên cứ đầu tuần, các em phải tự thu xếp đồ đạc rồi đi bộ ngược núi với hành trang là những cạp lồng cơm nguội.

"Việc đi lại xa xôi khiến các em phải dậy sớm, về muộn làm sức khỏe giảm sút, trong khi chỗ ăn ngủ nội trú hiện tại lại vô cùng chật chội. Cứ đến mùa mưa lũ hay dịp lễ hội của bản làng là nguy cơ học sinh bỏ học lại hiện hữu", thầy Minh trầm tư.

Thào A Tính (ngoài cùng bên trái) và các em học sinh Lai Châu phải vượt quãng đường hàng chục cây số đường núi để đến trường.

Nhìn rộng ra, Pa Tần thực chất là một vùng lõi nghèo của Lai Châu và cả nước. Sau sáp nhập, xã có tổng diện tích 316,56km2 và gần 23km đường biên giới. Trong số hơn 9.000 nhân khẩu, có tới 96% là đồng bào dân tộc thiểu số như người Mảng, Mông, Thái, Hà Nhì. Tính đến đầu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 31%, thu nhập bình quân chỉ đạt 34 triệu đồng/năm, và 17/26 bản có đồng bào sinh hoạt tôn giáo.

Nghèo đói bám rễ, nhận thức hạn chế khiến tình hình an ninh, trật tự luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Vòng luẩn quẩn ấy chỉ có thể bị phá vỡ triệt để bằng con đường cải thiện giáo dục.

Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường học vùng biên giới ra đời trong bối cảnh đó. Đây không đơn thuần là việc kiên cố hóa lớp học, mà là một quyết sách an ninh chiến lược: dùng giáo dục làm bệ phóng thoát nghèo và lấy nhân dân làm cột mốc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.