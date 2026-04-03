Mặt bằng đã có, nhưng để xây dựng một cơ sở khang trang với trang thiết bị hiện đại thì lại đụng đến bài toán kinh phí. Xin ông chia sẻ về cách "tiêu tiền" khi triển khai thực hiện các dự án này?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Khi dự và chỉ đạo lễ khởi công trường liên cấp tại Pa Tần, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã yêu cầu chủ đầu tư phải sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, tránh lãng phí và đặc biệt phải phát huy tối đa nguồn vốn đầu tư.

Bên cạnh đó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt toàn lực lượng phải đồng lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn khi thực hiện các dự án với tinh thần khách quan, minh bạch, hiệu quả với mục tiêu cao nhất là “tất cả vì các em học sinh thân yêu".

Chính vì vậy, khi triển khai các dự án, chúng tôi mời các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, quản lý giáo dục cùng tham gia. Đồng thời, cử trực tiếp cán bộ chiến sĩ xuống tận các nhà máy để tham khảo giá, sau đó tiến hành lắp đặt demo những phòng học cụ thể. Từ đó, chúng tôi đánh giá chất lượng thiết bị cũng như giá thành.

Công nhân thi công dự án trường học tại xã Pa Tần. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một điểm mới của Công an tỉnh trong quá trình triển khai là chúng tôi đã thành lập một Trung tâm chỉ huy chiến dịch. Hàng ngày, tất cả hình ảnh từ camera giám sát tại các hiện trường đều được truyền về trung tâm. Chúng tôi tổ chức giao ban hàng tuần, thậm chí giao ban hàng ngày để đánh giá tiến độ công trình.

Không chỉ khắt khe về kinh phí, Chủ đầu tư còn đưa văn hóa bản địa vào không gian trường học. Tại sao chúng ta lại đầu tư nhiều tâm sức cho văn hóa giữa lúc áp lực tiến độ đè nặng như vậy?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Chúng tôi thấu hiểu giá trị văn hóa, cội nguồn của dân tộc. Chúng tôi đã mời các em học sinh cùng các thầy cô đến để lắng nghe nguyện vọng; thậm chí trực tiếp đến tận nơi các em đang học tập, sinh hoạt, ăn ngủ ra sao để lắng nghe tiếng nói của các em. Mục tiêu là làm sao các em không cảm thấy xa lạ khi đến trường mà luôn thấy ấm áp như ở nhà mình.

Chủ đầu tư đưa văn hóa bản địa vào thiết kế, xây dựng (Ảnh phối cảnh cổng trường ở xã Mù Cả).

Trong các trường học, chúng tôi còn đưa vào những trò chơi dân gian phù hợp với các em, đặc biệt là tham khảo những mẫu nhà sàn, mẫu nhà trình tường.

Chúng tôi thành lập các nhóm làm việc với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau để thường xuyên trao đổi ý kiến. Điều này đã giúp chúng tôi có được những bản vẽ hoàn chỉnh về một ngôi trường vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa mang tính hiện đại và đáp ứng nhu cầu học tập của các em sau này.

Ngày 20/3, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với các nhà tư vấn thiết kế để phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc cổng trường và hạng mục trò chơi dân gian tại các trường biên giới. Dự kiến trong những ngày tới, ban tổ chức sẽ trao giải cho các đơn vị tham gia. Sau đó, chúng tôi sẽ triển khai thi công để phù hợp với kiến trúc của ngôi trường.

Đại tá Phạm Hải Đăng trong buổi chia sẻ với báo VietNamNet. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đại tá được biết đến qua hình ảnh người chỉ huy dạn dày trong những chuyên án hình sự lớn. Vậy giữa khoảnh khắc một chuyên án kết thúc thắng lợi và khoảnh khắc ngắm nhìn những ngôi trường vùng biên đang dần thành hình, cảm xúc của một người lính có gì khác biệt thưa ông?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Đó là một sự so sánh rất hay. Mỗi một chuyên án hình sự khi phá thành công đều mang lại cảm xúc dâng trào đặc biệt cho những cán bộ chiến sĩ tham gia cũng như người chỉ huy.

Đối với quá trình xây dựng trường học, cứ mỗi lần nhìn thấy một bản vẽ, một ý tưởng của nhà khoa học được chuyển tải thành sản phẩm thực tế, chúng tôi đều rất trân trọng và nhiều khi cũng mất ăn mất ngủ.

Ví dụ như khi chuẩn bị tổ chức cuộc thi thiết kế cổng trường, đôi lúc tôi cũng suy nghĩ: kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm thì mình có thể có, nhưng kiến thức chuyên sâu về kiến trúc, hội họa, nghệ thuật thì chắc chắn chúng tôi không thể so sánh với những nghệ sĩ tên tuổi, những nhà quản lý hay các kiến trúc sư.

Tuy nhiên, thế mạnh lớn nhất của chúng tôi là nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và giúp đỡ to lớn từ mọi phía. Chính vì thế, chúng tôi luôn tin tưởng và rất hạnh phúc khi mỗi hạng mục hoàn thành sẽ góp phần dựng lên những ngôi trường khang trang, hiện đại để các em có điều kiện học tập tốt nhất.

Chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng, chính những ngôi trường này sẽ là nơi đào tạo nên những thế hệ cán bộ có đức, có tài. Trong tương lai, từ môi trường này, sẽ có rất nhiều em trưởng thành, vinh dự đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân để tiếp nối nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá.

