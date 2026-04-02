Cuối tháng 2/2026, ngoài cửa sổ Trung tâm chỉ huy thực hiện chiến dịch xây dựng các trường biên giới của Công an tỉnh Lai Châu, hoa ban nở trắng. Bên trong, những cuộc hội thảo đặc biệt liên tục diễn ra. Những người lính công an đang cầm trịch 10/11 dự án không bàn về sắt thép hay khối lượng đào đắp.

Họ ngồi lại cùng chuyên gia, họa sỹ, kiến trúc sư Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội, các lãnh đạo và chuyên viên từ nhiều sở, ngành chức năng. Trên bàn hội nghị ấy còn có tiếng nói của những thầy, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các trường nội trú trong tỉnh.

Tất cả cùng ngồi xuống, chắt chiu từng ý tưởng thiết kế kiến trúc, tỉ mẩn đưa họa tiết bản địa lên khu vực cổng trường và quy hoạch một không gian văn hóa, sinh thái xanh đồng bộ. Sự cẩn trọng ấy chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Xóa đi sự xa lạ, lạnh lẽo của bê tông, biến công trình kiên cố trở thành một không gian sống thật sự gần gũi, ấm áp đón các em học sinh ngay khi dự án đi vào hoạt động.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chủ trì phiên họp tại Trung tâm chỉ huy chiến dịch. Ảnh: Ngọc Sánh

Dữ liệu khảo sát từ các điểm bản cho thấy: Sự xa lạ về không gian sống là một trong những nguyên nhân khiến học sinh vùng cao bỏ học. Thầy Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú TH&THCS Trung Chải (Pa Tần), người có 22 năm cắm bản, xác nhận: Cứ bước vào môi trường nội trú chật chội, khác biệt hoàn toàn với nếp sống quen thuộc, tâm lý các em rất dễ xao động. Nghỉ một dịp lễ hội, rồi nghỉ luôn.

Để giải bài toán này, những người lính quyết định đi tìm đáp án từ chính cội nguồn. Trên bàn hội nghị, họ lật giở từng bản vẽ, cẩn trọng tính toán cách đưa nếp nhà sàn quen thuộc của người Thái, hay dáng vóc nhà trình tường ấm áp của người Hà Nhì hòa quyện tự nhiên vào không gian sống và học tập.

Nghệ thuật phối màu thổ cẩm của người Mông, họa tiết trang trí tinh tế của người Thái, người Hà Nhì và cả đường nét hoa văn đặc trưng của đồng bào La Hủ... Những di sản văn hóa ấy được khéo léo điểm xuyết lên các mảng tường, trải dọc hành lang, không gian sân trường và vòm cổng đón học sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao đổi về kiến trúc dự án trường học tại xã Khổng Lào. Ảnh: Quang Huy

Sự cẩn trọng còn thể hiện ở khâu chọn vật liệu. Từng khối đá đen Lai Châu bản địa được mang đến tận nơi để khắt khe thẩm định, lựa chọn đưa vào lát nền, ốp tường, trang trí cổng và tường rào. Tất cả sự chăm chút, chắt chiu ấy không ngoài mục đích giữ lại vẹn nguyên hơi thở của núi rừng, biến trường học thực sự trở thành bản làng thu nhỏ.

Sự tỉ mẩn ấy không phải là nét lãng mạn bộc phát. Nó là sự hiện thực hóa một tầm nhìn chiến lược.

Sáng 19/3/2026, tại Lễ khởi công đồng loạt các trường biên giới đợt 2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát đi thông điệp cốt lõi: "Cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương". Việc đầu tư 248 trường học không chỉ để "thu hẹp khoảng cách vùng miền". Người đứng đầu Đảng chỉ rõ: Dạy chữ phải gắn với dạy người, "bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới".

Khi kiến trúc bản địa hiện diện giữa sân trường, những đứa trẻ như Tính không còn thấy xa lạ. Trường học lúc này chính là bản làng thu nhỏ, là "ngôi nhà thứ hai ấm áp" giữ chân các em.