Khởi công từ 2015, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của đến nay vẫn chưa xong do vướng mặt bằng với 64 hộ dân. Theo đó, đoạn khó nhất dài hơn 500m (từ Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú) có 2,2ha đất chồng ranh với dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, chưa thống nhất đơn vị chịu trách nhiệm đền bù.