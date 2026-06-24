Sau hơn một thập kỷ thi công dang dở, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch bồi thường, thu hồi đất nhằm hoàn thiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú).

Khởi công từ 2015, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của đến nay vẫn chưa xong do vướng mặt bằng với 64 hộ dân. Theo đó, đoạn khó nhất dài hơn 500m (từ Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú) có 2,2ha đất chồng ranh với dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, chưa thống nhất đơn vị chịu trách nhiệm đền bù.