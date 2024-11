CLB phụ nữ tham gia bảo vệ biên giới được thành lập với mục tiêu tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam; tuyên truyền chống vượt biên trái phép; tổ chức thăm chốt quản lý, bảo vệ biên giới…cho phụ nữ cũng như người dân.

Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Để đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng cán bộ, hội viên, phụ nữ.



Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có hơn 86.000 hội viên, phụ nữ sinh hoạt tại 753 chi, tổ Hội. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với trên 2.000 buổi tập huấn, truyền thông, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt hội viên... thu hút trên 130.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.