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Bí thư Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ loạt cán bộ nhận tiền bỏ qua sai phạm

Ngày 25/9, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng (Ban chỉ đạo), đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và cho ý kiến về tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc trên địa bàn. Theo Ban chỉ đạo, trong 9 tháng qua, các cơ quan đã hoàn thành 120/146 nhiệm vụ được giao, cơ bản bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực tại một số nơi vẫn chưa đạt hiệu quả như yêu cầu. Đề cập vụ án xảy ra tại phường Hòa Khánh, liên quan 8 cán bộ bị khởi tố về các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ; làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học trong công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiểm soát quyền lực thực chất; không thể để xảy ra sai phạm rồi mới phát hiện, xử lý.