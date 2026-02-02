logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Hai, 02/02/2026 - 07:26

HLV CLB Ninh Bình nổi nóng, chỉ trích trọng tài sau trận thua CAHN

Xuân Minh

Xem các bài viết của tác giả
Sau thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội ở vòng 12 V-League 2025-2026, HLV Gerard Albadajejo tỏ ra bức xúc với công tác điều hành trận đấu của trọng tài người Malaysia Razlan Joffri.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Duy Mạnh, Thành Chung quyết cùng Hà Nội FC vô địch V.League

image

Văn Quyết ghi bàn thứ 117 phá kỷ lục V.League, được khen ngợi hết lời

image

Văn Toàn cùng CLB Nam Định 'ẵm' hàng loạt giải thưởng V.League

image

V.League hạ màn, HLV Hà Nội FC chia sẻ 'bất ngờ' về các cầu thủ

VIDEO NỔI BẬT