Trận derby Thủ đô giữa CAHN và Viettel mở màn V-League 2025 diễn ra đầy kịch tính. Ngay phút thứ 2, Quang Hải suýt mở tỷ số cho CAHN nhưng không thắng được thủ môn Viettel.
Chỉ 2 phút sau, Lucao đánh đầu hiểm hóc đưa Thể Công Viettel dẫn 1-0. Bị dẫn trước, CAHN dồn lên áp đảo. Phút 22, Đình Trọng kiến tạo để Alan tung cú dứt điểm một chạm gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp hai, Thể Công Viettel chơi lấn lướt hơn nhờ sức mạnh ngoại binh, buộc CAHN phải phạm lỗi chiến thuật.
Phút 85, Wesley Nata tung cú sút xa nguy hiểm nhưng bóng vọt xà. Chung cuộc, hai đội hòa 1-1, chia điểm trong ngày khai màn mùa giải.
Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Lucao (4')
CAHN: Alan (23')
Đội hình xuất phát CAHN vs Thể Công Viettel:
CAHN: Nguyễn Filip (1), Adou Minh (38), Việt Anh (68), Đình Trọng (Nguyễn Văn Đức 70'), Cao Pendant Quang Vinh (Đình Bắc 50'), Quang Hải (19), Phan Văn Đức (Văn Đô 50'), Vitao (Gomes 70'), Alan (72), Leo Artur (10), Thành Long (11).
Thể Công Viettel: Văn Phong (36), Viết Tú (18), Tiến Dũng (4), Kyle Colonna (2), Văn Tú (Nhật Nam 46'), Xuân Tiến (19), Văn Khang (Phan Tuấn Tài 66'), Wesley Nata (25), Pedro Henrique (10), Lucao (9), Tiến Anh (86).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, cùng 1 điểm dành cho mỗi đội.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
85'
CĐV của CAHN trải qua một phen thót tim khi Wesley Nata dứt điểm căng đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Nguyễn Filip.
83'
HLV Popov phải nhận tấm thẻ vàng sau tình huống phản ứng dữ dội bên ngoài đường piste.
75'
Quang Hải đau đớn nằm sân, may cho CAHN khi đội trưởng của họ vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
70'
HLV Polking rút Đình Trọng và Vitao để nhường chỗ cho Gomes và Nguyễn Văn Đức.
62'
CAHN đang gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi pressing tầm cao của Thể Công Viettel.
56'
Các học trò của HLV Popov chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội về phía khung thành của Nguyễn Filip.
50'
HLV Polking tung Đình Bắc và Văn Đô vào thế chô Quang Vinh và Phan Văn Đức.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1.
45'
Hiệp một có 2 phút bù giờ.
40'
Quang Hải đá phát góc và đưa bóng về cột xa, tiếc cho CAHN khi trung vệ Việt Anh lại dứt điểm hụt bóng.
31'
Đình Trọng có đường chuyền về đầy bất cẩn cho Nguyễn Filip, may cho CAHN khi bóng không đi vào khung thành.
28'
Leo Artur trao cơ hội cho Quang Hải nhưng đội trưởng CAHN lại dứt điểm trúng vào người thủ môn Văn Phong.
26'
Thêm một cơ hội nữa dành cho CAHN, Quang Hải xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu cho Phan Văn Đức nhưng tình huống dứt điểm của cựu tuyển thủ Việt Nam này không thành công.
23'
Alan gỡ hòa 1-1 cho CAHN
Đình Trọng tạt bóng từ cánh phải vào để Alan dứt điểm một chạm đưa bóng về góc thấp khiến Văn Phong không thể cản phá.
19'
Khung thành của Thể Công Viettel chao đảo sau pha treo bóng của Leo Artur vào vòng cấm. Sau đó đến lượt Alan được Quang Hải trao cơ hội rồi dứt điểm đi sát sạt cột dọc khung thành Văn Phong.
12'
Bị dẫn bàn từ rất sớm, các học trò của HLV Mano Polking liên tục gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
7'
CAHN được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm khi Quang Hải bị phạm lỗi, đội trưởng của "chủ nhà" chạy chỗ để Leo Artur sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thể Công Viettel.
4'
Bàn thắng đầu tiên của mùa giải thuộc về Lucao
Trương Tiến Anh treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm để tân binh Lucao đánh đầu lái bóng về góc thấp khiến thủ thành Nguyễn Filip hoàn hoàn toàn bó tay.
2'
Quang Hải nhận đường chuyền của Leo Artur rồi dứt điểm trong vòng cấm, thủ môn Văn Phong dù bị che khuất tầm nhìn nhưng vẫn cản phá rất nhanh.
19h20
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h09
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
CLB CAHN bước vào mùa giải 2025/26 với khí thế của nhà ĐKVĐ vừa giành Siêu cúp quốc gia, sở hữu dàn sao như Quang Hải, Alan Grafite, Leo Artur cùng tân binh Adou Leygley Minh. Lợi thế sân Hàng Đẫy, nơi họ bất bại 9 trận liên tiếp, tiếp thêm hy vọng “phục thù” Viettel sau 2 thất bại mùa trước. Tuy nhiên, hàng thủ CAHN vẫn tiềm ẩn rủi ro trước những pha phản công nhanh.
Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov đã bổ sung 9 tân binh, đón nhiều trụ cột trở lại và kỳ vọng lớn vào tiền đạo trẻ Williams Lee Oliver Grant. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Viettel với 3/5 chiến thắng, nhưng derby thủ đô luôn khó đoán. Đây hứa hẹn là màn so tài quyết liệt, nơi cả hai đội đều muốn khẳng định tham vọng ngay trận mở màn.