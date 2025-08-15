Trận derby Thủ đô giữa CAHN và Viettel mở màn V-League 2025 diễn ra đầy kịch tính. Ngay phút thứ 2, Quang Hải suýt mở tỷ số cho CAHN nhưng không thắng được thủ môn Viettel.

Chỉ 2 phút sau, Lucao đánh đầu hiểm hóc đưa Thể Công Viettel dẫn 1-0. Bị dẫn trước, CAHN dồn lên áp đảo. Phút 22, Đình Trọng kiến tạo để Alan tung cú dứt điểm một chạm gỡ hòa 1-1.

CAHN và Thể Công Viettel cưa điểm trận khai màn V.League 2025/26 - Ảnh: SN

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel chơi lấn lướt hơn nhờ sức mạnh ngoại binh, buộc CAHN phải phạm lỗi chiến thuật.

Phút 85, Wesley Nata tung cú sút xa nguy hiểm nhưng bóng vọt xà. Chung cuộc, hai đội hòa 1-1, chia điểm trong ngày khai màn mùa giải.

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Lucao (4')

CAHN: Alan (23')

Đội hình xuất phát CAHN vs Thể Công Viettel:

CAHN: Nguyễn Filip (1), Adou Minh (38), Việt Anh (68), Đình Trọng (Nguyễn Văn Đức 70'), Cao Pendant Quang Vinh (Đình Bắc 50'), Quang Hải (19), Phan Văn Đức (Văn Đô 50'), Vitao (Gomes 70'), Alan (72), Leo Artur (10), Thành Long (11).

Thể Công Viettel: Văn Phong (36), Viết Tú (18), Tiến Dũng (4), Kyle Colonna (2), Văn Tú (Nhật Nam 46'), Xuân Tiến (19), Văn Khang (Phan Tuấn Tài 66'), Wesley Nata (25), Pedro Henrique (10), Lucao (9), Tiến Anh (86).