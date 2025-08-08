Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2025 - Chặng 2

Không phải Đặng Thị Hồng, Quỳnh Hương hay Phương Quỳnh, một tay đập dự bị có màn tỏa sáng bất ngờ góp công lớn giúp U21 bóng chuyền Việt Nam đánh bại Serbia ở giải vô địch thế giới 2025.