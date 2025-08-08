ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra quân thuận lợi ở chặng 2 SEA V.League 2025 khi vượt qua ĐT Philippines với tỷ số 3-0 (25-14, 30-28 và 25-22).
Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2025 - Chặng 2
Không phải Đặng Thị Hồng, Quỳnh Hương hay Phương Quỳnh, một tay đập dự bị có màn tỏa sáng bất ngờ góp công lớn giúp U21 bóng chuyền Việt Nam đánh bại Serbia ở giải vô địch thế giới 2025.
Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng của bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025 đang diễn ra tại Indonesia.
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 Giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á - SEA V.League 2025 đầy đủ và chính xác.
ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 (25-21, 23-25, 25-22, 25-23) trước U21 Serbia, thuộc lượt trận thứ hai bảng A giải U21 thế giới, chiều 8/8.