Ở set 1, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc mạnh mẽ, đặc biệt nhờ những pha phát bóng hiểm hóc của Trần Thị Thanh Thúy. Philippines gặp khó trong khâu chuyền một, nhất là ở vị trí của Angel Canino, và nhanh chóng bị bỏ xa với tỷ số 25-14.
Sang set 2, bóng chuyền nữ Việt Nam thử nghiệm đội hình, để đối thủ dẫn điểm và phải rượt đuổi căng thẳng. Nhờ sự xuất sắc của Bích Thủy và Bích Tuyền, đội nhà lội ngược dòng thắng kịch tính 30-28.
Bước vào set 3, ĐT Philippines chống trả quyết liệt nhưng các cô gái Việt Nam vẫn duy trì bản lĩnh, kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-22, khẳng định sức mạnh vượt trội.
Chiến thắng 3-0 trước Philippines giúp ĐT Việt Nam được cộng 4.46 điểm, qua đó chính thức vươn lên xếp hạng 23 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất lịch sử của đội tuyển Việt Nam trên BXH thế giới.
25-22
Như Quỳnh tấn công chính xác ở vị trí số 3 đem về điểm match-point để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-0 cho ĐT Việt Nam. Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia vào lúc 16h, trước khi gặp Thái Lan ở trận quyết định lúc 19h ngày 10/8.
21-19
Kiều Trinh đem về một điểm block với pha theo chắn tốt ở vị trí số 2.
19-18
ĐT Việt Nam để Philippines thu hẹp khoảng cách xuống còn chỉ 1 điểm. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý.
18-14
ĐT Việt Nam duy trì khoảng cách 4 điểm nhiều hơn các cô gái Philippines.
16-12
Pha bóng giằng co kéo dài nhất kể từ đầu trận được kết thúc bằng pha đánh hai chuyền của Kim Thoa. Tuy nhiên, Philippines challenge thành công khi tình huống kết thúc trước đó của Nguyễn Thị Phương không qua lưới. ĐT Việt Nam cũng khiếu nại nhưng không có điểm.
16-10
Philippines lên điểm số thứ 10 sau tình huống phát bóng không qua lưới của VĐV Việt Nam.
12-7
Hoàng Thị Kiều Trinh chắn bóng tốt, gia tăng cách biệt cho ĐT Việt Nam trước Philippines.
5-4
Chủ công Nitura vẫn đang là VĐV chơi nổi bật bên phía Philippines, cô tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những cú đập bóng uy lực.
SET 3: 3-2
Hai VĐV Philippines lúng túng trong việc phòng thủ để ĐT Việt Nam dẫn lên dẫn trơcs 3-2.
30-28
VĐV Philippines đập bóng chéo sân đưa bóng đi ra ngoài, họ lập tức challenge. Tuy nhiên, không có tình huống chạm bóng của hàng chắn ĐT Việt Nam.
27-27
ĐT Việt Nam vượt lên nhưng các cô gái Philippines lập tức cân bằng 27-27.
25-25
Lâm Oanh chuyền bóng Bích Thủy san bằng điểm số 25 đều.
23-22
Bích Tuyền di chuyển vào vị trí số 3, Lâm Oanh chuyền bóng vừa tầm để đối chuyền của ĐT Việt Nam đập bóng uy lực.
21-20
Ban huấn luyện nữ Philippines lập tức xin hội ý lần hai trong set 2 sau khi ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 21-20.
19-19
Như Quỳnh, rồi đến Nguyễn Thị Trinh chớp cơ hội tấn công trên lưới để san bằng điểm số 19-19.
14-18
Nitura cặp kính cận đen đang tạo sự khách biệt trên sân, cô liên tiếp ghi điểm cho ĐT Philippines.
13-16
Các VĐV Việt Nam đang có tâm lý không tốt, mắc nhiều lỗi trong khi ĐT Philippines đang hoàn toàn lột xác so với set 1. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý.
10-8
Lâm Oanh chắn đôi với Nguyễn Thị Trinh đem về thêm một điểm block cho ĐT Việt Nam.
7-5
Lại là Bích Thủy với pha tấn công ở vị trí số 2. ĐT Việt Nam tạo cách biệt 2 điểm so với Philippines.
SET 2: 3-3
Philippines khởi đầu set 2 tốt hơn nhiều so với set mở màn. Đội bóng áo xanh nhanh chóng dẫn trước chủ nhà Việt Nam nhưng Bích Thủy lập tức san bằng điểm số 3-3.
25-14
Bích Thủy di chuyển sang vị trí số 2 rồi đập bóng cắm sàn, đem về set-point cho ĐT Việt Nam.
22-12
Philippines chuyền hai lỗi khiến đồng đội đập hụt bóng, cơ hội để lật ngược tình thế là không thể.
19-10
Ngay sau khi Nitura đập bóng bạt chắn ĐT Việt Nam, Nguyễn Thị Uyên đáp trả cũng với cú smash đem về điểm số thứ 19.
16-7
ĐT Philippines xin hội ý lần hai trong set 1 sau khi để ĐT Việt Nam tạo khoảng cách lên tới 9 điểm.
12-5
Nguyễn Thị Uyên phát bóng ghi điểm ace, cách biệt được nới rộng lên con số 7.
9-5
Philippines lên điểm số thứ 5 sau pha bóng giằng co.
6-3
Hàng chắn Việt Nam theo sát các tay đập bên phía Philippines. Bích Tuyền vừa giúp đội chủ nhà dẫn 6-3.
4-0
Cầu phát bóng của Thanh Thúy giúp ĐT Việt Nam tạo chuỗi lên liền 4 điểm.
19h00 - SET 1
Trận đấu giữa bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines chính thức được bắt đầu. Chủ nhà Việt Nam là những người phát bóng trước.
18h40
VĐV hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận đấu. Ở trận đấu trước đó, Thái Lan dễ dàng vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 (25-16, 25-16 và 25-21).
Nhận định trước trận
Tại chặng 2 SEA V.League 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines trong trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính. Sau màn trình diễn ấn tượng ở chặng 1, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có tinh thần hứng khởi và quyết tâm duy trì mạch thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.
Lợi thế lớn của Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, sở hữu đội hình đồng đều, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn cùng những mũi tấn công lợi hại như Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy hay Nguyễn Thị Bích Tuyền.
Trong khi đó, Philippines sở hữu lối chơi máu lửa, thiên về sức mạnh và tốc độ, cùng tinh thần chiến đấu bền bỉ. Họ cũng được dẫn dắt bởi dàn VĐV có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt là ở những giải lớn trong khu vực. Dù Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng nếu chủ quan, việc để Philippines tạo bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
Để hướng tới chiến thắng, các cô gái Việt Nam cần duy trì sự tập trung, kiểm soát tốt bước một, hạn chế lỗi cá nhân và tận dụng tối đa những pha bóng phản công nhanh. Đây sẽ là phép thử quan trọng trước khi đội bước vào các trận quyết định của chặng 2.