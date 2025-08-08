Ở set 1, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc mạnh mẽ, đặc biệt nhờ những pha phát bóng hiểm hóc của Trần Thị Thanh Thúy. Philippines gặp khó trong khâu chuyền một, nhất là ở vị trí của Angel Canino, và nhanh chóng bị bỏ xa với tỷ số 25-14.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Philippines ở cả hai chặng - Ảnh: Trung Kiên

Sang set 2, bóng chuyền nữ Việt Nam thử nghiệm đội hình, để đối thủ dẫn điểm và phải rượt đuổi căng thẳng. Nhờ sự xuất sắc của Bích Thủy và Bích Tuyền, đội nhà lội ngược dòng thắng kịch tính 30-28.

Bước vào set 3, ĐT Philippines chống trả quyết liệt nhưng các cô gái Việt Nam vẫn duy trì bản lĩnh, kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-22, khẳng định sức mạnh vượt trội.

Chiến thắng 3-0 trước Philippines giúp ĐT Việt Nam được cộng 4.46 điểm, qua đó chính thức vươn lên xếp hạng 23 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất lịch sử của đội tuyển Việt Nam trên BXH thế giới.