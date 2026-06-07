HLV Harry Kewell nói gì khi Hà Nội FC lỡ huy chương V-League 2025/26?

Hòa CLB Công an TP.HCM 1-1 ở vòng cuối V-League 2025/26, Hà Nội FC lỡ cơ hội giành huy chương. HLV Harry Kewell không giấu được sự tiếc nuối sau trận đấu.