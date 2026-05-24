Đánh bại Thép Xanh Nam Định 2-1 với các bàn thắng của Hoàng Hên và Passira, Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH LPBank V-League. Đánh giá về chiến thắng rất quan trọng này, HLV Harry Kewell cho biết: "Hai đội cùng cố gắng giành chiến thắng trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hà Nội FC đang có một vị trí tốt, nhưng vẫn còn hai trận đấu nữa và không biết chuyện gì có thể xảy ra.

Chúng tôi muốn làm tốt nhất, nhưng điều quan trọng là chơi một thứ bóng đá đẹp. Tôi nghĩ đội bóng của tôi thể hiện được điều đó.

Hoàng Hên ghi bàn đóng góp công lớn vào chiến thắng của Hà Nội FC.

Tôi nghĩ là việc đầu tiên chúng tôi cần làm bây giờ là tận hưởng chiến thắng. Thép Xanh Nam Định là một đội bóng rất khó để đánh bại. Sau đó toàn đội quay trở lại tập luyện, phân tích đối thủ và đưa ra những phương án để thi đấu với họ".

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt lý giải về thất bại: "Hiệp một chúng tôi chơi chưa tốt, nhưng sang đến hiệp hai thì cải thiện được lối chơi. Tuy nhiên, đội mất tập trung trong những thời điểm quyết định và dẫn đến bàn thua.

Với Xuân Son, thời gian vừa rồi cậu ấy đá cũng nhiều sau khi bình phục chấn thương. Son thi đấu với mật độ tương đối dày. Với một cầu thủ mới chấn thương dài hạn như vậy cũng ảnh hưởng đến vấn đề thể lực.

Lịch thi đấu dày ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi chuẩn bị cho 3-4 mặt trận, đội hình luôn xáo trộn, do vậy sự gắn kết của các cầu thủ chưa được tốt. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến phong độ của đội bóng".