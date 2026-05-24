Sau khi CAHN đăng quang sớm 3 vòng đấu, LPBank V-League vẫn rất đáng xem với cuộc đua giành vị trí top 3 mùa giải. Hà Nội FC hiện đang đứng thứ 4 BXH, còn cơ hội cải thiện thứ hạng, giành huy chương, nếu đánh bại Thép Xanh Nam Định ở vòng này.

Tâm điểm của trận đấu này là màn đối đầu giữa Hoàng Hên và Xuân Son. Cả hai đều là những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng, từng là đồng đội khi khoác áo Thép Xanh Nam Định, cùng góp mặt ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung hồi tháng 3.

Hoàng Hên và Xuân Son quá hiểu nhau, đồng thời cả hai đang đạt phong độ tốt. Màn thể hiện của bộ đôi cầu thủ nhập tịch này có thể tạo nên sự khác biệt cho trận đấu.

Hoàng Hên sẵn sàng đối đầu Xuân Son tại Hàng Đẫy.

Ở cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy, xét về lực lực lượng, Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định được đánh giá là cân tài, cân sức. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô có lợi thế sân nhà, cùng động lực là mục tiêu top 3. Trong khi đó, đội khách không còn mục tiêu ở V-League, nhưng vẫn chơi hết khả năng để có vị trí tốt nhất trên BXH. Điều quan trọng, Thép Xanh Nam Định muốn khẳng định mình ở giải đấu quốc nội, đặc biệt là trước các đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, nếu xét về phong độ, Thép Xanh Nam Định chơi thiếu ổn định thời gian qua. Họ vừa dừng chân ở bán kết Cúp CLB Đông Nam Á, còn ở vòng gần nhất tại V-League thúc thủ 0-2 trước Thể Công Viettel.

Nhưng Thép Xanh Nam Định không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, và điều này buộc Hà Nội FC phải có sự chuẩn bị tốt nhất, thi đấu hết khả năng mới giành được kết quả như mong muốn.

Ở hai trận còn lại trong ngày 24/5, CAHN dù vô địch trước 3 vòng nhưng vẫn hướng tới chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh, trong khi Becamex TP.HCM vs SLNA đều khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng.