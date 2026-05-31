HAGL đã tạo nên chiến thắng giàu cảm xúc trước Hà Nội FC ở vòng 25 LPBank V-League 1-2025/26. Trên sân Pleiku, đội bóng phố Núi ngược dòng thắng 3-1, qua đó chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu.

Trước trận, HAGL vẫn chịu áp lực không nhỏ khi khoảng cách với nhóm cuối bảng chưa thật sự an toàn. Trong khi đó, Hà Nội FC cũng rất cần điểm để duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu. Bởi vậy, cuộc đối đầu diễn ra quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Gia Bảo ghi bàn quan trọng giúp HAGL ngược dòng hạ Hà Nội - Ảnh: VPF

Hà Nội FC là đội nhập cuộc tốt hơn. Đội khách kiểm soát bóng nhiều, liên tục tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Thủ đô có bàn mở tỷ số ở phút 41. Từ pha làm tường của Floro Da Silva Daniel, Hoàng Hên dứt điểm quyết đoán, đưa Hà Nội FC dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình. Phút 62, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp khi Gia Bảo căng ngang khó chịu, khiến Thành Chung phản lưới nhà, giúp HAGL gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này tạo cú hích lớn cho đội bóng phố Núi.

Phút 80, Gia Bảo tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng tự tin rồi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút bù giờ, Gabriel Da Conceicao bứt tốc trong pha phản công và dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-1.

Kết quả này giúp HAGL hoàn thành mục tiêu trụ hạng, còn Hà Nội FC lỡ cơ hội củng cố vị trí top đầu LPBank V-League năm nay.