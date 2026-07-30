HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc nói gì trước màn so tài với Singapore?

Sáng 30/7, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam quyết thắng Singapore. Cùng dự họp báo, Đình Bắc cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu trên sân Mỹ Đình.