"Chúng tôi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, làm việc chăm chỉ từ các buổi họp chiến thuật đến những buổi tập trên sân. Trận đấu với Singapore rất quan trọng và toàn đội đặt mục tiêu giành chiến thắng, tạo đà cho chuyến làm khách trước Indonesia", Đình Bắc tự tin cho biết.

Ở trận ra quân gặp Timor, Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick và 1 kiến tạo. Đây cũng là trận đấu mà anh đá cặp với Xuân Son, Hoàng Hên trên hàng công tuyển Việt Nam. Tiền đạo CLB CAHN khẳng định điều quan trọng nhất không phải là ai ghi bàn, phối hợp với ai, mà là chiến thắng chung của cả tập thể.

Đình Bắc phát biểu trước trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

"Bóng đá là môn thể thao tập thể, không chỉ là sự kết hợp giữa tôi với Xuân Son hay Hoàng Hên. Sức mạnh của đội tuyển đến từ sự gắn kết, và chúng tôi sẵn sàng có một trận đấu tốt trước Singapore", Đình Bắc nhấn mạnh.

"Bản thân tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Tôi biết người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với tôi, thành tích của tập thể luôn quan trọng hơn tất cả. Tôi chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù có ghi bàn hay không, chỉ cần đội tuyển giành được 3 điểm thì đó đã là điều khiến tôi hạnh phúc", Đình Bắc chốt lại.

Đình Bắc rất tự tin. Ảnh: Phan Ích

Bên kia chiến tuyến, con trai huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad, tiền đạo Ilhan Fandi nói: "Một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp ích cho toàn đội suốt giải đấu, tạo động lực tinh thần cho trận gặp Indonesia. Hiện tại chúng tôi phải tập trung hết vào trận gặp tuyển Việt Nam. Chúng tôi biết rằng trận đấu không dễ dàng, nhưng cố hết sức.

Mục tiêu rõ ràng là chiến thắng phải được đặt lên hàng đầu, và mỗi cầu thủ phải giúp đội cho mục tiêu đó. Ai ghi bàn cũng được, miễn là đội giành chiến thắng. Tất nhiên nếu có thể, tôi cố hết sức để ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam vì họ là nhà đương kim vô địch".

Trận tuyển Việt Nam vs Singapore lăn bóng vào lúc 20h ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn