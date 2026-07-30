Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste trong trận mở màn ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam trở về sân nhà Mỹ Đình đối đầu Singapore vào lúc 20h ngày 31/7, với mục tiêu giành 3 điểm, đòi lại ngôi đầu bảng A.

Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Cuộc đối đầu này rất quan trọng. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình đầy khó khăn, khốc liệt phía trước. Tuyển Việt Nam có những ngày hồi phục tốt, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng với quyết tâm giành chiến thắng. Hy vọng đông đảo khán giả đến sân để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho đội tuyển giành kết quả tốt".

HLV Kim Sang Sik tin tưởng tuyển Việt Nam có kết quả tốt nhất. Ảnh: Hải Hoàng

Về thành tích đối đầu tốt của tuyển Việt Nam trước Singapore, HLV Kim Sang Sik nói: "Đó là một tín hiệu tích cực. Chúng tôi bước vào trận đấu với thái độ quyết tâm, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Toàn đội chuẩn bị rất kỹ về mặt chiến thuật để nối dài mạch trận bất bại trước Singapore.

So với hai năm trước, Singapore mạnh hơn rất nhiều. Những cầu thủ như Nakamura (số 7) hay số 6, số 20 và số 19 giúp họ nâng cao đáng kể sức mạnh. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và nỗ lực giành kết quả tích cực trong trận đấu ngày mai".

Sau trận đấu với Singapore 3 ngày, tuyển Việt Nam có chuyến làm khách rất khó khăn trên sân của Indonesia. HLV Kim Sang Sik khẳng định ông và các học trò tập trung giành chiến thắng Singapore, sau đó phải hồi phục thể lực thật nhanh cho trận tiếp theo.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: S.N

"Về chiến thuật đấu Singapore, tôi không thể công bố. Tùy thể trạng cầu thủ, tôi đưa ra các phương án nhân sự. Với Quang Kiệt, nếu có thể sử dụng, tôi sẽ trao cơ hội cho cậu ấy. So với Singapore, chúng tôi có một tuần để nghỉ ngơi nên các cầu thủ đã hồi phục hoàn toàn, đó là một lợi thế. Lúc này, toàn đội chỉ tập trung tối đa cho mục tiêu giành chiến thắng trước Singapore, chưa nghĩ đến trận gặp Indonesia.

Còn sau trận đấu, ban huấn luyện sẽ bàn bạc để đưa ra phương án xoay tua lực lượng, giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất và hướng đến mục tiêu giành kết quả tích cực trong trận đấu tiếp theo với Indonesia", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

"Nhiệm vụ của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi lấy áp lực đó làm động lực và sự tự tin. Trên sân nhà, tuyển Việt Nam không chùn bước và nỗ lực giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

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