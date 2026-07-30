"Chúng tôi hướng tới mọi trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng. Trận đối đầu với tuyển Việt Nam xác định xem chúng tôi có thể tiến bao xa ở giải đấu này, qua đó chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam là một đối thủ rất mạnh.

Mọi trận đấu chúng tôi đều tổ chức đội hình như nhau, quan trọng là giữ vững vị trí và cự ly. Bất kể đối thủ nào cũng vậy, dù có phải bám trụ cũng phải luôn ưu tiên điều đó, kể cả trong 5 phút cuối cùng của mỗi trận đấu. Điều đó đồng nghĩa phải kiểm soát được mọi thứ, rồi hành động tùy theo tình hình, không để tình huống bất lợi xảy ra quá sớm dẫn đến mất kiểm soát", HLV Gavin Lee mở lời trong buổi họp báo trước trận gặp tuyển Việt Nam, lượt thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026.

HLV Gavin Lee rất tự tin.

Đánh giá về tuyển Việt Nam, thuyền trưởng Singapore cho biết: "Họ là đối thủ hoàn toàn khác với Campuchia và Timor Leste. Chúng tôi tập huấn tại Okinawa, Nhật Bản chính là để tích luỹ kinh nghiệm trong những trận đấu chịu áp lực cao, hy vọng bài học đó trở nên hữu ích.

Họ có Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên và cả Quang Hải đều rất hay. Những gì tôi quan sát cho thấy đội chủ nhà là một tập thể tốt, HLV tốt và tổ chức đội hình tốt, có một số cầu thủ nổi trội ở vị trí cụ thể, nên chúng tôi phải tập trung cao nhất".

HLV Gavin Lee nhấn mạnh: "Tôi không thay đổi suy nghĩ. Chúng tôi có kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên và tôi nghĩ với tiềm năng hiện tại, đội có thể giành chiến thắng. Việc của chúng tôi là tập trung thể hiện phong độ, tiếp tục là phiên bản tốt nhất của chính mình để có 3 điểm".

Trận tuyển Việt Nam vs Singapore lăn bóng vào lúc 20h ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình.

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