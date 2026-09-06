HLV Mano Polking 'kinh ngạc' trước màn trình diễn của Trọng Hoàng

HLV Mano Polking dành những lời khen đặc biệt cho Trọng Hoàng sau màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Hà Tĩnh trong trận đấu.