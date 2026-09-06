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VietNamNet
Chủ Nhật, 06/09/2026 - 09:09

HLV Mano Polking 'kinh ngạc' trước màn trình diễn của Trọng Hoàng

Xuân Minh

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HLV Mano Polking dành những lời khen đặc biệt cho Trọng Hoàng sau màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Hà Tĩnh trong trận đấu.

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