CAHN có màn trình diễn áp đảo để đánh bại CA TPHCM với tỷ số 5-0 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026.
Đội chủ nhà nhanh chóng tạo khác biệt khi Alan mở tỷ số ở phút thứ 8 sau pha đánh đầu từ đường tạt bóng chính xác của Pendant Quang Vinh. Tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai ở phút 28, hoàn tất cú đúp trong vòng cấm.
Trước khi hiệp một khép lại, Brayan Perea có pha solo ấn tượng, vượt qua hàng loạt cầu thủ CA TPHCM rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đình Bắc vào sân và nhanh chóng để lại dấu ấn với bàn thắng ở phút 68 sau đường kiến tạo của Leo Artur.
Chưa dừng lại, Frans Putros đánh đầu hiểm hóc ở phút 72, ấn định chiến thắng 5-0 cho CAHN. Màn trình diễn thuyết phục giúp đội bóng ngành công an giành Siêu cúp Quốc gia 2026 đầy ấn tượng.
Ghi bàn:
CAHN: Alan (8', 28'), Andres Perea (45'+3), Đình Bắc (69'), Putros (72')
Đội hình xuất phát CAHN vs CA TP HCM
CAHN: Nguyễn Filip (1), Pendant Quang Vinh (7), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Kevin Phạm Ba (93), Adou Minh (38), Stefan Mauk (6), Văn Đô (88), Thành Long (Quang Hải 64'), Andres Perea (90), Alan (Đình Bắc 64'), Leo Artur (10).
CATP HCM: Patrik Lê Giang (89), Dirk Abels (6), Aldair Neto (10), Gia Bảo (13), Lenn-Minh Tran (2), Phi Hoàng (11), Hoàng Phúc (28), Quốc Cường (19), Williams Minh Hoàng (33), Olaha Mạnh Đức (7), Tiến Linh (22).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tưng bừng 5-0 dành cho CAHN trước CA TPHCM. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội bóng Thủ đô đoạt Siêu cúp quốc gia.
84'
Đình Bắc lại sút tung lưới CA TPHCM trong pha đối mặt với Lê Giang, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
79'
Thêm một cơ hội dành cho Đình Bắc trong vòng cấm CA TPHCM, lần này anh không thắng được thủ môn Lê Giang.
72'
CAHN có bàn thắng thứ 5
Vẫn là pha kiến tạo của Leo Artur từ cánh trái vào để cầu thủ khác mới vào sân thay người - Putros đánh đầu lái bóng về góc thấp, nân tỷ số lên 5-0 cho CAHN.
69'
Đình Bắc ghi bàn sau khi vào sân
Nhận đường chuyền của Leo Artur, Đình Bắc phá bẫy việt vị băng lên. Anh khéo léo loại bỏ đồng đội ở ĐT Việt Nam Patrik Lê Giang rồi dứt điểm tung lưới CA TPHCM lần thứ 4.
68'
CAHN không còn mặn mà với việc gây sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ CA TPHCM vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt.
64'
HLV Mano Polking thay liền 4 cầu thủ, trong đó có sự xuất hiện của hai nhà vô địch ASEAN Cup 2026 Quang Hải và Đình Bắc vào thế chỗ Thành Long và Alan.
54'
Cơ hội dành cho CA TPHCM, Olaha Mạnh Đức xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc CAHN. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo tân binh.
48'
Bị dẫn trước với cách biệt 3 bàn, các cầu thủ CA TPHCM buộc phải chơi tấn công ngay sau khi hiệp hai bắt đầu.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà CAHN.
45'+3
Andres Perea nâng tỷ số lên 3-0 cho CAHN
Alan thực hiện pha chọc khe tinh tế cho Andres Perea thoát xuống, anh vượt qua thủ môn Lê Giang rồi dứt điểm vào lưới trống.
45'+1
Mãi đến cuối hiệp một CA TPHCM mới có được pha dứt điểm đáng chú ý. Williams Minh Hoàng là người thực hiện cú cứa lòng về góc cao vượt tầm với của thủ môn Nguyễn Filip nhưng bóng không đi vào khung thành CAHN.
43'
CAHN lại khiến hàng thủ CA TPHCM chao đảo. Alan tung cú sút căng như búa bổ nhưng thủ thành Lê Giang cản phá xuất sắc. Sau đó anh bị đau ở cánh tay, nhưng may mắn vẫn tiếp tục thi đấu.
34'
Thêm một cơ hội nữa dành cho CAHN, lần này Mauk sút bóng căng trong vòng cấm nhưng Lê Giang cản phá khó tin.
28'
Alan lập cú đúp vào lưới Lê Giang
Hậu vệ CA TPHCM đánh đầu phá bóng không tốt để Alan chớp cơ hội sút bóng căng và chìm, "xâu kim" thủ môn Lê Giang, nâng tỷ số lên 2-0.
26'
Sau pha phối hợp ăn ý của CAHN từ bên cánh trái, Lê Văn Đô được Alan trao cơ hội nhưng anh không thắng được thủ môn Lê Giang trong tình huống đối mặt.
22'
Nhà ĐKVĐ V-League vẫn đang là đội làm chủ cuộc chơi, kiểm soát bóng nhiều hơn và vượt trội về số cơ hội tạo ra. Trong khi đó, các cầu thủ CA TPHCM vẫn hoàn toàn lép vế.
16'
Sau tình huống đá phạt góc của CAHN, Alan đánh đầu trong vòng cấm, trung vệ CA TPHCM nỗ lực cản phá bất thành suýt nữa phản lưới nhà, may thay thủ thành Lê Giang xuất sắc cản phá.
13'
Thêm một cơ hội dành cho CAHN, lần này pha đánh đầu của Alan không làm khó Lê Giang.
8'
Thủ môn Lê Giang bị thủng lưới
Cao Quang Vinh tranh chấp tốt bên cánh trái, anh loại bỏ Lenn-Minh Tran trước khi tạt bóng bổng về phía cột xa để Alan thoải mái đánh đầu tung lưới Patrik Lê Giang. Tỷ số là 1-0 cho đội chủ nhà CAHN.
7'
Đường chuyền vượt tuyến của đồng đội cho Leo Artur, cầu thủ này vượt qua hậu vệ CA TPHCM trước khi đặt lòng về góc xa. Thủ thành Patrik Lê Giang đã bị đánh bại nhưng trái bóng đi ra ngoài.
5'
Tính chất của trận tranh Siêu cúp khiến hai đội nhập cuộc đều thận trọng, chưa có pha bóng nào nguy hiểm trong 5 phút đầu trận.
18h15
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026 được bắt đầu.
18h00
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h30
17h00
CAHN và CA TPHCM sẽ tạo nên trận cầu đáng chờ đợi trong cuộc tranh tài Siêu cúp Quốc gia. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng cùng ngành công an, hứa hẹn mang đến cuộc đấu hấp dẫn ngay trước thềm mùa giải mới.
CAHN bước vào trận đấu với lợi thế về lực lượng cùng dàn cầu thủ chất lượng, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia. Đội bóng của HLV Polking được đánh giá cao nhờ lối chơi tấn công hiện đại và khả năng tạo đột biến từ những ngôi sao trên hàng công.
Trong khi đó, CA TPHCM cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu tạo bất ngờ. Đội bóng này sở hữu tinh thần thi đấu cao cùng quyết tâm giành danh hiệu ngay trong lần đầu tham dự trận Siêu cúp.
Cuộc đối đầu giữa CAHN và CA TPHCM không chỉ là trận tranh danh hiệu mở màn mùa giải mà còn là màn kiểm chứng sức mạnh của hai ứng viên đáng chú ý tại bóng đá Việt Nam.