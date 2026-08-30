CAHN có màn trình diễn áp đảo để đánh bại CA TPHCM với tỷ số 5-0 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2026.

Đội chủ nhà nhanh chóng tạo khác biệt khi Alan mở tỷ số ở phút thứ 8 sau pha đánh đầu từ đường tạt bóng chính xác của Pendant Quang Vinh. Tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai ở phút 28, hoàn tất cú đúp trong vòng cấm.

CAHN lần thứ hai liên tiếp đoạt Siêu cúp Quốc gia - Ảnh: SN

Trước khi hiệp một khép lại, Brayan Perea có pha solo ấn tượng, vượt qua hàng loạt cầu thủ CA TPHCM rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đình Bắc vào sân và nhanh chóng để lại dấu ấn với bàn thắng ở phút 68 sau đường kiến tạo của Leo Artur.

Chưa dừng lại, Frans Putros đánh đầu hiểm hóc ở phút 72, ấn định chiến thắng 5-0 cho CAHN. Màn trình diễn thuyết phục giúp đội bóng ngành công an giành Siêu cúp Quốc gia 2026 đầy ấn tượng.

Ghi bàn:

CAHN: Alan (8', 28'), Andres Perea (45'+3), Đình Bắc (69'), Putros (72')

Đội hình xuất phát CAHN vs CA TP HCM

CAHN: Nguyễn Filip (1), Pendant Quang Vinh (7), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Kevin Phạm Ba (93), Adou Minh (38), Stefan Mauk (6), Văn Đô (88), Thành Long (Quang Hải 64'), Andres Perea (90), Alan (Đình Bắc 64'), Leo Artur (10).

CATP HCM: Patrik Lê Giang (89), Dirk Abels (6), Aldair Neto (10), Gia Bảo (13), Lenn-Minh Tran (2), Phi Hoàng (11), Hoàng Phúc (28), Quốc Cường (19), Williams Minh Hoàng (33), Olaha Mạnh Đức (7), Tiến Linh (22).