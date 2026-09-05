CAHN khởi đầu V-League 2026/27 thuận lợi khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 trên sân Hàng Đẫy, tối 5/9.
Leo Artur sớm mở tỷ số phút thứ 5, giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội, gồm cú đánh đầu chạm xà ngang của Quang Vinh.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến cuối hiệp một khi Hà Tĩnh đưa được bóng vào lưới Nguyễn Filip, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR can thiệp.
Sang hiệp hai, đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và khiến CAHN gặp không ít khó khăn. Thủ môn Thanh Tùng cũng nhiều lần cứu thua cho Hà Tĩnh.
Đến phút 83, Alan đệm bóng ghi bàn sau pha phối hợp có sự góp mặt của Đình Bắc và Việt Anh, ấn định chiến thắng 2-0 cho CAHN.
Ghi bàn: Leo Artur 5', Alan 83'.
Đội hình xuất phát:
CAHN: Nguyễn Filip; David Henen, Quang Vinh, Việt Anh, Văn Hậu, Adou Minh, Damia Sabater, Quang Hải, Alan, Đình Bắc, Leo Artur.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Duy Thường, Viết Triều, Trọng Hoàng, Văn Huy, Trung Nguyên, Tiến Đạt, Luiz Antonio, Helerson, Charles Atshimene, Daniel Passira.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CAHN vs Hà Tĩnh:
90'+6
Hết giờ! CAHN 2-0 Hà Tĩnh!
Một trận đấu khó khăn, nhưng dấu ấn của các ngôi sao đã giúp CAHN có thêm bàn thắng và giành 3 điểm.
90'+3
Không vào! Đình Bắc biểu diễn kỹ thuật ở rìa vòng cấm, anh xoay người sút chân trái giữa vòng vây cầu thủ áo trắng đi chệch cột dọc.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
83'
Bàn thắng! 2-0 cho Hà Nội (Alan)! Trong pha phối hợp trung lộ, Đình Bắc Đánh gót, Bùi Hoàng Việt Anh xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Alan đệm bóng vào lưới trống.
80'
Đình Bắc bứt phá từ giữa sân trong pha phản công nhanh, nhưng các cầu thủ Hà Tĩnh kịp lùi về bọc lót cho nhau giải nguy.
79'
Luiz Antonio chuyền rất đẹp vào vòng cấm, nhưng không đồng đội nào của anh có thể dứt điểm.
69'
Không vào! Đình Bắc thực hiện cú trivela từ giữa sân, Leo Artur xâm nhập vòng cấm bình tĩnh xử lý trước khi sút kỹ thuật, Thanh Tùng cứu thua xuất sắc.
67'
Cơ hội! Alan nhận bóng ở rìa vòng cấm, anh xử lý rồi dứt điểm chân phải nhưng bóng đi nhẹ vào tay thủ môn Thanh Tùng.
65'
Khác với hiệp 1, CAHN đang thi đấu rất khó khăn. Trận đấu đang trở thành cuộc chiến thể lực.
57'
Nguy hiểm! Khung thành CAHN chao đảo sau pha phạt góc khác. Các cầu thủ Hà Tĩnh muốn khiếu nại trọng tài nhưng trận đấu tiếp tục.
56'
Không vào! Trong pha phạt góc, cầu thủ Hà Tĩnh đánh đầu chạm Alan. Cú đá bồi sau đó của cầu thủ áo trắng cũng không thành công.
VAR vào cuộc xác định không có lỗi dùng tay chạm bóng của Alan.
54'
Văn Hậu có tình huống phòng ngự rất hay ngăn cản Daniel có thể tung cú sút cận thành. Văn Hậu bị đau và anh cũng rời sân ngay sau pha bóng này.
48'
Hà Tĩnh tấn công nhanh bên cánh phải, nhưng đường chuyền vào vòng cấm bị Atshimene xử lý vụng về khiến bóng tuôn đi.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! CAHN 1-0 Hà Tĩnh!
Một bàn thắng khá may mắn, một lần bóng dội xà ngang, cùng tình huống tranh cãi giúp chủ nhà CAHN dẫn trước.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
44'
Hà Tĩnh nỗ lực tấn công nhưng không vượt qua được thủ môn chủ nhà.
41'
Sau khi xem lại màn hình VAR, trọng tài từ chối bàn thắng của Hà Tĩnh.
Theo hình ảnh từ VAR, Daniel Passira di chuyển ở vị trí việt vị lên đã ghì lấy Văn Hậu, ngăn hậu vệ chủ nhà truy cản Trọng Hoàng. Đây là lý do trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng.
36'
Trung Nguyên chuyền dài vào vòng cấm, Trọng Hoàng từ ngoài vòng cấm lẻn xuống hãm ngực rồi nhả lại, Atshimene dễ dàng sút tung lưới CAHN.
30'
Hà Nội liên tục tấn công từ nhiều hướng. Dù vậy, các cầu thủ Hà Tĩnh phòng ngự chắc chắn.
24'
Nguyễn Filip băng ra khỏi vòng cấm phá bóng. Cho đến lúc này, CAHN vẫn làm chủ mọi khía cạnh trên sân.
17'
Xà ngang! Alan thực hiện đường chuyền bổng, Quang Vinh xâm nhập gần điểm phạt đền thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc khiến Thanh Tùng đứng nhìn, nhưng bóng dội xà ngang.
16'
Adou Minh bắt bài thành công Luiz Antonio. Hậu vệ 28 tuổi thi đấu rất chủ động khi gặp lại đội bóng cũ.
13'
Luiz Antonio chớp cơ hội tung cú vô lê chân phải ngoài vòng cấm, bóng đi rất thiếu chính xác.
12'
CAHN vượt trội hoàn toàn về thế trận, Hà Tĩnh thi đấu khá lúng túng. Thủ môn Thanh Tùng cũng có pha xử lý không tốt.
8'
Nguy hiểm! CAHN tấn công nhanh, Đình Bắc thoát xuống bên cánh trái, nhưng cú đá của anh ở góc hẹp chưa chính xác.
5'
Bàn thắng! 1-0 cho Công an Hà Nội (Leo Artur)! Damia Sabater áp sát tranh cướp bóng rất nhanh, Leo Artur xoay người sút một chạm chân phải, bóng bật hậu vệ Hà Tĩnh đánh bại Thanh Tùng.
3'
Tốc độ trận đấu khá cao. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN chủ động dâng cao tấn công, trong khi Hà Tĩnh khá tự tin phòng ngự.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội ở V-League, CAHN có 1 chiến thắng và 3 lần còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Có 2 lần Hà Tĩnh giữ sạch lưới.