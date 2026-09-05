CAHN khởi đầu V-League 2026/27 thuận lợi khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 trên sân Hàng Đẫy, tối 5/9.

Leo Artur sớm mở tỷ số phút thứ 5, giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội, gồm cú đánh đầu chạm xà ngang của Quang Vinh.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến cuối hiệp một khi Hà Tĩnh đưa được bóng vào lưới Nguyễn Filip, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR can thiệp.

CAHN có trận đấu không dễ dàng. Ảnh: V.A

Sang hiệp hai, đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và khiến CAHN gặp không ít khó khăn. Thủ môn Thanh Tùng cũng nhiều lần cứu thua cho Hà Tĩnh.

Đến phút 83, Alan đệm bóng ghi bàn sau pha phối hợp có sự góp mặt của Đình Bắc và Việt Anh, ấn định chiến thắng 2-0 cho CAHN.

Ghi bàn: Leo Artur 5', Alan 83'.

Đội hình xuất phát:

CAHN: Nguyễn Filip; David Henen, Quang Vinh, Việt Anh, Văn Hậu, Adou Minh, Damia Sabater, Quang Hải, Alan, Đình Bắc, Leo Artur.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Duy Thường, Viết Triều, Trọng Hoàng, Văn Huy, Trung Nguyên, Tiến Đạt, Luiz Antonio, Helerson, Charles Atshimene, Daniel Passira.

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