Siêu Cúp quốc gia:

Trận tranh Siêu cúp quốc gia- Thaco Cup là cuộc đọ sức giữa CAHN - nhà vô địch V-League 2025/26 và CLB CA TP.HCM - đội đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26. Cả hai đội đều rất quyết tâm giành chiến thắng, tạo cú hích cho mùa giải mới.

Với CLB CAHN, đây là cơ hội để đội bóng ngành công an tiếp tục khẳng định vị thế sau mùa giải thành công. Trước trận Siêu cúp, đoàn quân của HLV Polking xuất sắc giành vé dự Cúp C1 châu Á 2026/27.

Nếu giành chiến thắng, CLB CAHN có lần thứ hai liên tiếp đăng quang Siêu cúp Quốc gia, và cũng sẽ trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này, sau SLNA, HAGL, Bình Dương và Hà Nội FC.

CAHN có lợi thế sân nhà ở trận tranh Siêu cúp. Ảnh: S.N

Trong khi đó, CA TP.HCM với sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang đang hướng tới chiếc Siêu cúp đầu tiên. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng đội bóng đến từ phía Nam vẫn rất đáng gờm, có nhiều cá nhân xuất sắc.

Trận Siêu cúp Quốc gia giữa CAHN vs CA TP.HCM càng trở nên đáng xem khi hai đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như những gương mặt nổi bật. Nếu như CA TP.HCM có Patrik Lê Giang, Tiến Linh, Phan Văn Đức, Ngô Đăng Khoa... thì CAHN có Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc,...

Hai đội nhiều khả năng chơi một trận sòng phẳng, với thế trận cởi mở. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng có chiều sâu, CAHN được đánh giá nhỉnh hơn, muốn giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút chính thức.

Trận Siêu cúp Quốc gia giữa CAHN vs CA TP.HCM lăn bóng vào lúc 18h ngày 30/8 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.