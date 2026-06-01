Chiều 1/6, sau khi hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều thí sinh rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi. Theo ghi nhận của VietNamNet, đa số đánh giá đề thi dễ, làm bài thuận lợi, nhiều em hoàn thành trước giờ và tự tin đạt điểm cao.

Bước ra khỏi điểm thi, em An Nhiên cùng nhóm bạn hào hứng hô vang "10 điểm".

Nhiên cho biết trước kỳ thi em đã tham khảo nhiều đề tuyển sinh lớp 10 của các địa phương khác để chuẩn bị tâm lý và lên kế hoạch ôn tập. Nữ sinh nhận xét đề Tiếng Anh năm nay "dễ thở" hơn so với tưởng tượng, cùng với bài thi Ngữ văn buổi sáng làm khá tốt, Nhiên cho rằng ngày thi đầu tiên diễn ra trọn vẹn và đúng như kỳ vọng của mình.



Minh Uyên, học sinh trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết em làm xong 40 câu hỏi môn Tiếng Anh chỉ trong khoảng 15 phút đầu tiên. Với quãng thời gian còn lại, nữ sinh dành để rà soát lại toàn bộ bài làm nhiều lần. Uyên tự tin có thể đạt trên 9 điểm.

Nhã Vy cho biết đề thi khá dễ nhưng một số câu dễ gây nhầm lẫn nếu không đọc kỹ từ đầu và cuối. “Đề không khó nhưng em vẫn rà soát rất kỹ để tránh mất điểm đáng tiếc”, Uyên nói và cho biết nhiều bạn trong phòng cũng hoàn thành bài thi khá sớm.

Nhóm bạn Nguyễn Bùi Gia Huy, THCS Phước Thái tự tin làm được bài thi Tiếng Anh trên 80% số điểm tại điểm thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Em Ngô Tú ôm chầm lấy mẹ vỡ òa, tự tin môn Tiếng Anh của mình trên 8.5 điểm.

Ngọc Thuận, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, tranh thủ đối chiếu đáp án với bạn bè bằng những câu trả lời đã ghi lại trên giấy nháp. Nam sinh cho biết đề Tiếng Anh năm nay dễ hơn các năm trước và em chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành bài thi.

Với bài thi môn Tiếng Nhật, các thí sinh lại nhận xét là khá khó và dài, thang điểm phổ biến sẽ là 6-7 điểm.

Nghe con báo làm bài tốt, nhiều phụ huynh vui vẻ ra về sau ngày thi đầu tiên được đánh giá khá “dễ thở”. Các gia đình kỳ vọng thí sinh sẽ tiếp tục giữ phong độ trong môn Toán sáng mai và đạt kết quả cao.

Tại điểm thi Trường THPT Bà Rịa, phường Bà Rịa (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nhiều thí sinh cũng rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Bên ngoài cổng trường, phụ huynh và lực lượng tình nguyện viên chờ sẵn để động viên, chúc mừng các em sau khi kết thúc bài thi.

Trần Ngọc Bảo Khanh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, đánh giá đề thi có độ khó khoảng 6/10, phần lớn câu hỏi nằm trong phạm vi ôn tập. Cấu trúc đề tương đồng với các đề thi thử và đề tham khảo từng được giáo viên hướng dẫn, trong đó dạng đọc hiểu True/False gần như giống đề thi thử lần hai của trường.

Khanh tự đánh giá hoàn thành khoảng 70% bài thi và khá tự tin với kết quả của mình.

Nguyễn Anh Kiệt (bên phải), học sinh Trường THCS Phước Hưng, cho biết đề thi phù hợp với năng lực của em. "Đề thi có nhiều dạng câu hỏi quen thuộc nên em làm bài khá tự tin. Em chưa thể dự đoán chính xác điểm số nhưng nghĩ rằng mình đã hoàn thành 70-90% bài thi và có thể đạt kết quả tốt", Kiệt chia sẻ.

Bùi Quốc Trụ (ngoài cùng bên phải), học sinh Trường THCS Phước Hưng, cùng các bạn đối chiếu đáp án sau giờ thi Tiếng Anh. Nam sinh tự tin hoàn thành khoảng 80% bài làm. Theo Trụ, dù được thầy cô lưu ý đề thi năm nay có thể khó hơn do thay đổi trong công tác tuyển sinh, đề thực tế ở mức vừa sức và bám sát nội dung đã ôn tập.

Nhiều phụ huynh phường Bà Rịa cho biết đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe con nhận xét đề thi không quá khó. Sau hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là Toán vào ngày mai, khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay.