Đáp án môn Ngữ văn thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026 Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh và chính xác, giúp thí sinh tham khảo, đối chiếu kết quả bài làm.

10h, các thí sinh rạng rỡ bước ra khỏi điểm thi THPT Trưng Vương (Phường Sài Gòn), sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn đầu tiên.

Rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, em Gia Huệ, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, nhận xét đề Ngữ văn năm nay bám sát cấu trúc đề minh họa và chương trình học và tự tin có thể đạt khoảng 7,5 điểm.

Theo nữ sinh, phần nghị luận xã hội mở, tạo điều kiện để học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân và đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau. "Em thích dạng đề này vì không bắt buộc theo một đáp án duy nhất. Học sinh có thể đưa ra ý kiến, góc nhìn và giải pháp riêng miễn là lập luận hợp lý. Em chọn hướng phân tích những giải pháp phù hợp với giới trẻ hiện nay", Gia Huệ nói.

Em Nguyễn Phi Long, học sinh Trường THCS Điện Biên, nhận xét đề Ngữ văn năm nay khá dễ, nội dung bám sát cấu trúc đề minh họa của Sở nên không gây nhiều bất ngờ. "Em thấy đề không quá khó và mức độ phân hóa chưa cao. Em ôn tập như thế nào thì vào thi gần như gặp đúng dạng đó. Đề thi khá giống đề minh họa nên em làm bài rất tự tin", Long nói.

Một phụ huynh sau khi đón con hào hứng với những người xung quanh "trúng tủ rồi". Khi được hỏi anh cho biết cháu không học tủ song đề thi về “Những sắc màu cảm xúc” rất đời thường, cháu đã quen thuộc nên có thể viết tốt.

Em Thái Thành Gia Hưng, học sinh lớp 9/4, Trường THCS Bình Lợi Trung, cho biết đã hoàn thành hơn hai tờ giấy thi và khá hài lòng với bài làm của mình.

Theo Hưng, chủ đề nghị luận về tình trạng một bộ phận người trẻ trở nên khô cứng, cằn cỗi cảm xúc là vấn đề gần gũi với học sinh hiện nay. "Em cho rằng công nghệ có tác động rất lớn. Nhiều bạn dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, mạng xã hội và các nội dung giải trí nên dần ít quan tâm đến những người xung quanh, ít trải nghiệm thực tế hơn", nam sinh chia sẻ.

Nét mặt tươi vui rạng rỡ của cả học sinh và phụ huynh khi kết thúc môn thi đầu tiên.

Nam sinh vui vẻ khoe mẹ đã viết hết 2 tờ giấy thi. Em cho biết thích phần nghị luận với chủ đề "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương". Em tập trung phân tích vai trò của gia đình, nhà trường và bản thân học sinh trong việc nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Em cũng đề xuất các giải pháp như tăng cường hoạt động trải nghiệm, dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và hạn chế phụ thuộc vào các thiết bị điện tử để người trẻ biết quan tâm, sẻ chia và sống giàu cảm xúc hơn.

Thuỳ Trang khoe với mẹ rằng làm bài tốt. Nữ sinh cho biết môn môn thi đầu tiên thuận lợi sẽ giúp em bình tĩnh, mong chờ vào các bài thi tới.