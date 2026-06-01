Ngày 1/6, hơn 151.000 thí sinh TPHCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Trong khi học sinh khá thoải mái bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh đứng bên ngoài lại mang tâm trạng hồi hộp.

Đưa con đến điểm thi, anh Phạm Thái Sơn bất chợt thấy mình như sống lại cảm giác của hơn 30 năm trước, khi chính anh là một thí sinh bước vào kỳ thi chuyển cấp. "Ngày đó, tôi thi xong là đi chơi, chẳng lo nghĩ gì. Nhưng ba tôi thì khác. Dù tôi học khá, ông vẫn thấp thỏm suốt những ngày con thi. Hôm tôi đi thi về, ba cứ đi ra đi vào trong nhà, lo mà không biết phải làm gì cho vơi", anh Sơn kể.

Anh chia sẻ, hồi đó không hiểu vì sao ba mình lại lo nhiều đến vậy. Đến hôm nay, khi đứng ngoài cổng trường chờ con làm bài, anh mới thực sự cảm nhận được tâm trạng ấy. "Có lẽ con tôi lúc này cũng vô tư như tôi ngày trước", anh nói.

"Nhìn con bước qua cánh cổng trường, tôi muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì, chỉ biết đứng chờ. Ngày trước tôi không hiểu vì sao ba lại lo nhiều đến vậy. Còn bây giờ, tôi hiểu rồi. Có những cảm giác trong đời, chỉ khi tự mình trải qua mới thật sự thấu hết", anh Sơn chia sẻ.

Nam sinh ngồi cạnh mẹ khá lâu trước cổng trường, nắm chặt tay mẹ để trấn tĩnh tinh thần trước giờ thi. Đến sát giờ làm bài, em mới đứng dậy bước vào điểm thi. Theo nam sinh, gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong suốt quá trình học tập và ôn luyện. Em kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt bài thi, đạt kết quả như mong muốn để đáp lại sự đồng hành của cha mẹ trong suốt thời gian qua.

Anh Hiệp (phường An Hội Tây) nhẹ nhàng chải tóc cho con trai trước khi bước vào phòng thi. Anh cho biết những ngày con ôn thi, anh thường trò chuyện với con về các vấn đề thời sự và hiện tượng xã hội để giúp con mở rộng góc nhìn thay vì chỉ tập trung vào kiến thức trong sách giáo khoa.

Anh Hiệp cho biết con trai có niềm yêu thích đặc biệt với môn Lịch sử và đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên Sử nên chủ động tìm tòi kiến thức ngoài chương trình học.

"Ngoài sách vở, cháu thường xem các kênh lịch sử trên YouTube để hiểu sâu hơn về các sự kiện, nhân vật và bối cảnh lịch sử. Có những chủ đề cháu tự tìm tài liệu, xem nhiều nguồn khác nhau rồi ghi chép lại theo cách riêng của mình", anh Hiệp chia sẻ.

Cùng nhiều phụ huynh ngồi chờ bên ngoài điểm thi, chị Nguyễn Thị Trang (phường Gò Vấp) tranh thủ trò chuyện để "giết thời gian" và giải tỏa bớt tâm trạng hồi hộp. Chị cho biết đây là lần đầu tiên con tham dự kỳ thi vào lớp 10 nên cả gia đình gần như mất ngủ từ đêm hôm trước.

"Tôi thức giấc từ 2h sáng rồi không ngủ lại được. Bố cháu còn lo hơn, cứ đi lên đi xuống mấy vòng trong nhà, từ thắp hương đến kiểm tra giấy tờ, bút viết, sợ con quên thứ gì đó", chị kể. Theo chị Thương, dù người trực tiếp làm bài là con nhưng áp lực và sự thấp thỏm dường như được chia đều cho cả gia đình.

Phụ huynh em Minh Anh, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, cho biết thời gian qua hai mẹ con cùng đồng hành trong quá trình ôn tập. Mỗi tối, sau khi con hoàn thành đề luyện, chị lại cùng xem lại những dạng bài dễ sai hoặc các phần kiến thức còn chưa chắc. "Đến giai đoạn này, kiến thức gần như đã ổn, điều tôi lo nhất là tâm lý phòng thi. Nhiều lúc phụ huynh còn hồi hộp hơn cả con", chị nói.

Từ Cần Giờ, em Nguyên Khánh Đan cùng gia đình vào trung tâm thành phố từ chiều hôm trước. Nữ sinh dự định thi vào lớp chuyên Toán nên dành nhiều thời gian ôn các chuyên đề nâng cao và dạng bài vận dụng thực tế. Do quãng đường di chuyển xa, gia đình quyết định thuê khách sạn gần điểm thi để tránh cảnh dậy sớm và đi lại nhiều trong những ngày thi.

"Nhà tôi muốn con có thời gian nghỉ ngơi tốt nhất, giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái trước khi vào phòng thi", phụ huynh em cho biết.

Chờ con suốt hơn hai giờ bên ngoài điểm thi, chị Nguyễn Thị Thương (phường Gò Vấp) không giấu nổi giọt nước mắt khi thấy con bước ra sau môn đầu tiên là Ngữ văn. Nữ phụ huynh cho biết những ngày qua gia đình gần như luôn sống trong tâm trạng hồi hộp.

Trong hai ngày thi, nhiều phụ huynh chọn đồng hành cùng con từ sớm đến muộn. Dù mỗi gia đình có những câu chuyện riêng, họ đều chung một mong muốn giản dị: Con bước ra khỏi phòng thi với sự nhẹ nhõm và hài lòng vì đã cố gắng hết sức.