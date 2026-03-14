Chính phủ: Hoàn thiện đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 41 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nhiệm vụ thứ nhất là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển. Nhiệm vụ thứ hai là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Nhiệm vụ thứ ba là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiệm vụ thứ tư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhiệm vụ thứ năm về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Nhiệm vụ thứ sáu về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Ngoài ra, Chính phủ đề ra nhiệm vụ hoàn thiện các đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện cơ chế thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.