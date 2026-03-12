Thủ tướng: Thí điểm cơ sở y tế phức hợp, chăm sóc người cao tuổi, làng hạnh phúc; WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

"Kinh tế bạc", hay còn gọi là "kinh tế tóc bạc", là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan điểm: Người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước. Thủ tướng nêu rõ tinh thần chuyển từ "gánh nặng già hóa" sang "cơ hội phát triển kinh tế". Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ "5 trọng tâm hành động" phát triển "kinh tế bạc". Một là nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy để thích ứng già hóa dân số gắn với phát triển "kinh tế bạc". Hai là phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mô hình phức hợp, "Làng Hạnh phúc", "Hội quán cao niên", "Câu lạc bộ người cao tuổi". Ba là khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ (du lịch dưỡng sinh, nhà ở thân thiện, công nghệ y tế, bảo hiểm hưu trí) - chuyển từ chăm sóc thụ động sang chăm sóc, phát huy vai trò và phát triển dịch vụ người cao tuổi. Bốn là phát huy vai trò người cao tuổi trong xã hội (giáo dục truyền thống, tư vấn, kinh tế gia đình). Năm là tăng cường vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam (đại diện quyền lợi, xây dựng chính sách, kết nối nguồn lực).