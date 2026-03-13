Chưa phát hiện ứng cử viên đại biểu Quốc hội nào vi phạm từ khiếu nại, tố cáo; Hà Nội công bố lịch thi chính thức lớp 10 năm 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng đồng ý làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027. Quá trình triển khai dự án bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ, trục lợi qua hành vi dàn xếp, thông thầu, trái quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án theo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật.